Denuncian opacidad en investigación por compra de helicóptero ´fantasma´ en Tabasco

VILLAHERMOSA.- A tres años de que Morena llegó a la gubernatura de Tabasco y ventiló que estaba desaparecido un helicóptero por el que la anterior administración, encabezada por el perredista Arturo Núñez Jiménez había pagado 41.9 millones de pesos, no hay una investigación abierta del caso.

"(El helicóptero) Lo he buscado hasta debajo de los cajones del escritorio. No existe y allí está tirado ese dinero a la basura", argumentó ante el Congreso local, el gobernador sustituto, Carlos Manuel Merino Campos.

Pero, tampoco existen resultados de investigación alguna sobre la supuesta compra-venta de la aeronave.

Por lo que los tabasqueños también ignoran si existió fraude, ejercicio indebido del servicio público, peculado o robo del helicóptero por el que presuntamente se pagaron 41.9 millones de pesos, según contrato por adjudicación directa, signado el 6 de diciembre del 2016, el cuarto año del pasado gobierno nuñista.

El caso, escuetamente, lo sacó a relucir Merino Campos durante la sección de respuestas a los diputados que lo cuestionaron en el Congreso, con motivo de la presentación del Tercer Informe de Gobierno, el domingo 14 de noviembre.

"Estamos buscando, lo busco, lo busco y no lo buscó, una cantidad entre dos y tres millones de dólares" que en el gobierno perredista de Arturo Núñez Jiménez, se pagó a un particular "por un helicóptero que no existe".

"ESTAMOS TRABAJANDO EN LA INVESTIGACIÓN"

Ese mismo domingo que el gobernador sustituto sacó a relucir el tema, el Fiscal General del estado (FGET), Nicolás Bautista Ovando también sólo se concretó a responder que "estamos trabajando, se está trabajando" en la integración de la Carpeta de Investigación.

"Tenemos línea de investigación, y es más tenemos una orden de aprehensión de una de las personas que trabajó en ese contrato, que hasta la fecha no encontramos el helicóptero, como señaló el señor gobernador".

Sobre la posibilidad de que el exgobernador Arturo Núñez Jiménez comparezca ante una autoridad judicial respondió: "Todavía no puedo decir, estamos investigando".

Núñez Jiménez –periodo 2012-2018-, ganó primero la candidatura del PRD y luego la gubernatura, por el apoyo directo, tanto antes como en la campaña electoral, de Andrés Manuel López Obrador.

"PARECIERA UN PACTO DE IMPUNIDAD"

Para el Doctor en Derecho, catedrático de la carrera de Derecho de la UJAT y exministerio público, Francisco López Méndez es evidente que existe grave omisión de la Fiscalía General del estado, por no estar investigando nada.

"Pareciera que existe un pacto de impunidad" de Morena con Arturo Núñez Jiménez, considera.

No es creíble que en tantos años no se conozca dónde quedó el helicóptero o los recursos utilizados del erario para este presunto fraude, o si existió peculado por parte de los exfuncionarios que supuestamente compraron la aeronave.

No se le tiene que dar tanta vuelta a esta investigación basada simplemente en el los documentos como el contrato y cheques de pagos a al proveedor.

"No se trata de investigar un homicidio en el que no existen testigos y no se tienen evidencias", ejemplifica el jurista y académico de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

Similar situación existe con un Dron de ala fija, comprado por el gobierno de Arturo Núñez Jiménez, con un costo de 12 millones de pesos, que utilizarían en el combate de la delincuencia y mejorar la seguridad de la entidad, pero que jamás nadie lo ha visto.

No sólo no es puesto en operación desde que se adquirió hace cuatro años, sino ni en fotografía quiere mostrarlo el gobierno de la 4T.

Vía Transparencia, la administración estatal de Morena, negó la copia en versión electrónica de "captura fotográfica" del Dron. El propósito de la fotografía era para conocer la existencia y condiciones en que se encuentra ese equipo tecnológico, pues desde que se adquirió en 2017, nadie lo ha logrado ver.

La respuesta del gobierno estatal, expediente SSyPC/UT/EXP/08/2021, el folio Infomex-Tabasco 00011421, "Acuerdo de Negación por ser Información Reservada" número 30/2021.

El vehículo aéreo no tripulado de ala fija (Dron), desde su "compra" fue irregular, pues no se emitió convocatoria para la licitación, en noviembre del 2017, por el entonces secretario de gobierno del estado, Gustavo Rosario Torres.

En noviembre del 2019, el Congreso local reprobó la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2018, del exgobernador Arturo Núñez Jiménez al quedar "pendiente de solventar" la suma de cuatro mil 392 millones 138 mil 904 millones de pesos.

El poder legislativo decretó en esa ocasión que el OSFE conforme sus atribuciones debería "ejercitar las acciones necesarias para indemnizar y resarcir el daño que se haya causado al patrimonio de la Hacienda Pública", en caso de que no se solvente ese suma.

Y que "si los hechos o actos irregulares o graves fueran constitutivos de algún delito", el Órgano Superior de Fiscalización del estado presentaría las denuncias y querellas penales, aportando pruebas o demás daros técnicos necesarios hasta su conclusión.

Pero, nada pasó y la 4T no investigó el destino de los cuatro mil 392 millones de pesos desfalcados en el último año del perredista Arturo Núñez Jiménez, quien por una suma similar denunció, persiguió y encarceló a su antecesor, el priísta Andrés Granier Melo.

Antes, diciembre del 2018, la legislatura con mayoría absoluta de Morena, aprobó la cuenta pública del perredista Arturo Núñez, correspondiente al ejercicio fiscal 2017, donde no se le hizo ninguna observación sobre la fallida compraventa del aparato de transportación aérea. Tampoco, en la Cuenta Pública del 2018 y última del exgobernador perredista se observó esa compra de la aeronave.

EL HELICOPTERO QUE BUSCAN Y NO LO BUSCAN

El 6 de diciembre de 2016, el gobierno de Tabasco, mediante asignación directa, signó el contrato de compraventa número CV-PRO14-01/16 con la empresa DCO AVIATION SOLUTIONS S.A. DE C.V del helicóptero usado Augusta Westland modelo AW109E, número de serie 11134, año 2002 de fabricación, cuyo costo total era de 45 millones 601 mil 920 pesos, pero no se efectuó el último pago por tres millones 654 mil pesos, que se realizaría a la entrega del aparato.

La aeronave iba a estar a cargo y operado por el Instituto Estatal de Protección Civil del estado (IPCET), institución que supuestamente realizó la operación de la compra-venta, por lo que su coordinador Iván Martínez Herrera fue destituido y posteriormente decretó su inhabilitación, junto el exdirector jurídico y la exdirectora de administración de ese organismo.

La génesis de la compra-venta del helicóptero por el gobierno de Arturo Núñez Jiménez, inició en 2016, cuando la Gerencia de Responsabilidad y Desarrollo Social (GRDS) de Petróleos Mexicanos, determinó donar al gobierno de Tabasco, 15 millones 686 mil de pesos, para cooperar en la compra de esa aeronave con el objetivo de que cuidara a la industria petrolera. En concreto para "apoyar la adquisición de un helicóptero para la realización de actividades de vigilancia de ductos e instalaciones de Pemex, así como de auxilio en actividades de protección civil" en Tabasco.

Junto con esos recursos federales, más una cantidad mayor del erario estatal, el gobierno de Tabasco inició los tramites de la compraventa del helicóptero.

Núñez Jiménez nunca informó públicamente sobe la compraventa de la aeronave, pues se clasificó como información reservada, incluso existía una clausula de confidencialidad en el contrato en el que se prohibía dar detalles sobre esa adquisición y los detalles de la aeronave, al considerarse como información estratégica, tanto en el combate a grupos delictivos como el de identificación de infraestructura federal.

El donativo entregado por la GRDS de Pemex, se utilizó para el pago del anticipo, efectuado el mismo día de la firma del contrato de compraventa; e insólitamente tres días después el gobierno de Tabasco liquidó el segundo pago por 26 millones 249 mil 777 pesos.

Pero, en el año 2017, cuando la Auditoría Superior de la Federación (ASF), revisó la Cuenta Pública 2016, auditoría 452-DE al "Programa de Responsabilidades y Desarrollo Social de Petróleos Mexicanos", observó que el donativo entregado por el entonces gerente de Responsabilidad y Desarrollo Social de Pemex, el tabasqueño Bernardo Bosh Hernández –inhabilitado por otros motivos en 2019 y bajo investigación de la Secretaría de la Función Pública-, se detectó la inexistencia del helicóptero, junto a las tareas para las que estaba programado.

Como resultado de esa auditoría, en junio del 2017, el gobierno de Tabasco reportó a la ASF el destino del donativo de Pemex, 15 millones 686 mil 200 pesos, que los había entregado a la empresa, apenas con dos años de constituida, DCO AVIATION SOLUTIONS S.A. DE C.V, con domicilio Río San Ángel numero 69, colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón, que tenía como director y representante legal a Juan Antonio Cruz Zamora y Francisco Javier Martínez Cárdenas, respectivamente.

El gobierno nuñista había recibido otro donativo de Pemex, aun encabezado por Emilio Lozoya Austin, por 15 millones de pesos "para apoyar la realización de programas estratégicos estatales en materia de seguridad de ductos de Pemex que atraviesan Tabasco".

La ASF observó que al cierre de la auditoría 2017, el helicóptero no había sido entregado por el proveedor y el gobierno de Tabasco tuvo que devolver el recurso destinado a la compra de la aeronave. "Por intervención de la Auditoría Superior de la Federación. Con lo que el entonces gobernador salvó ser imputado de algún delito federal.

Pero los recursos federales de Pemex que devolvió a Núñez Jiménez, los cubrió con numerario del erario estatal con lo que solventó esa observación de la ASF.

La última promesa de entrega que hizo DCO AVIATION SOLUTIONS S.A. DE C.V, fue que la aeronave llegaría al hangar del gobierno estatal en el aeropuerto de Villahermosa, el 9 de junio del 2017, pues partiría de Dallas Texas, EU, "luego de realizarle los últimos ajustes a la máquina, los cuales han sido detallados en su totalidad", expresaba los "empresarios" en un oficio enviado al IPCET.

Según el "Programa de vuelos de reconocimiento en helicóptero para la realización de actividades de vigilancia de ductos e instalaciones de Pemex" que se pretendía con la desparecida aeronave, el objetivo básico era la localización de tomas clandestinas, carrotanques sospechosos, camionetas con contenedores de combustibles cerca de los corredores de ductos y cerca de instalaciones estratégicas.

El programa considerado también confidencial, obtenido vía transparencia, especificaba la ruta de vuelos principales para localización de tomas clandestinas robo de unidades y actividades disuasivas en contra de grupos delictivos en las diez comunidades de mayor incidencia sobre el corredor del poliducto Minatitlan-Villahermosa.

NO SOY INSTANCIA LEGAL NI JUDICIAL PARA ACUSAR: MERINO

El gobernador sustituto Carlos Manuel Merino Campos dijo que es la Fiscalía y autoridades jurisdiccionales a quienes corresponde determinar si llama a cuentas al exgobernador Arturo Núñez, por el caso de la compra de un helicóptero, pero que lo más importante era recuperar el recurso o se les entregue el bien por el que se pagó 41.9 millones de pesos.

"Es la autoridad la que tiene que determinar a quién, en algún momento dado se tenga que llamar", pero "esto no es contra nadie en especial, contra ninguna figura, esto es simplemente que tiene que haber justicia y tiene que haber transparencia".

"Si hubo algo que se haya hecho mal, lo va a determinar la autoridad judicial; que se recupere este recurso o que nos entreguen el bien por el cual supuestamente se pagó una cantidad importante" reiteró.

Merino Campos afirmó que la investigación "continúa abierta" ante la Fiscalía General del Estado, y negó se trate de "cacería de brujas", no es contra nadie, "lo quiero decir muy claro, las cosas legales se deben atender de manera legal y hay una investigación en curso, que ni siquiera la inicié yo, ya existía, solamente vamos a revisar el caso", abundó.

"La investigación se está llevando a cabo, va a continuar, nunca acusé a alguien en específico, ni lo haré, yo no soy instancia legal ni judicial para hacerlo, quien resulte responsable, si es que lo hay, pues se tendrá que actuar o responder".

