Denuncian negligencia en caso de paciente grave en el IMSS de Tuxtla

Delmar Escobedo Soto, paciente que ingresó desde el 19 de febrero al Hospital General número 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en esta ciudad capital, aún no recibe la atención adecuada a pesar de que su estado de salud es grave.

Belén Escobedo, hija del enfermo de 69 años de edad, informó que hace unas horas se reunió con el director Efraín León Gamboa y otros especialistas de ese nosocomio, con la esperanza de que se agilizara la atención, la cual hasta el momento "no ha llegado; no les importa".

Durante este encuentro, dijo, se reconoció que su progenitor requiere de al menos una unidad de sangre al día, lo que no se le ha suministrado de esa manera porque el jefe de Laboratorio, Ricardo Balboa Muñoz, lo ha negado, con el pretexto de que aún no reponen lo que les prestaron para salvarle la vida.

Quienes han "hecho oídos sordos" a pesar de la gravedad del caso, culpó, son el hematólogo Antonio Martínez Solar y el médico internista de apellido Vázquez, mismos que —aseveró— prácticamente "se lavaron las manos" y no quieren atender a Delmar Escobedo.

"El doctor Vázquez se molestó conmigo porque le pedí cuentas; según en la reunión que tuvimos, me explicaron todo a detalle, y que se encargarían de todo, y que están en la fase de reunir todo lo necesario para que le den a mi papá la atención en la Ciudad de México, pero hasta el momento no hay avance", evidenció.

Es decir, le ofrecieron que por el momento su papá sería removido a un cuarto "más digno", y que inclusive contaría con ventilación especial, "nadie me hace caso, nadie ha visto a mi papá, está hinchado, grave, no le diagnostican lo que tiene desde que ingresó a este hospital, ni siquiera lo estabilizan, entonces me pregunto: ¿Cómo quieren ´mandarlo a México´? Creen que con darme unos minutos, ya solucionaron todo".

No obstante que su inconformidad ya está en manos de la Comisión Estatal de Derechos humanos (CEDH), aclaró que insistirá hasta que les cumplan, "el jefe de Medicina Interna, de apellido Corzo, es nefrólogo, ¡y no pasó a ver a mi papá a pesar de que le insistí muchas veces! Prefirió delegarle el trabajo a un doctor de guardia".

De lo que le ocurra a don Delmar, Belén Escobedo señaló, como principales responsables, al director y a los especialistas que se han negado a brindar una atención de calidad, "llegaremos hasta las últimas consecuencias, porque acá hay negligencia".

Tras la denuncia se pidió una postura al Hospital General número 2, pero no hubo respuesta. Misma razón por la que la familia decidió llevar la denuncia ante la CEDH.