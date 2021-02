Denuncian envenenamiento de mascotas en Monterrey

MONTERREY.- Un presunto envenenamiento habría matado a seis mascotas y mantiene internadas a dos más, denunciaron vecinos de la Colonia Desarrollo Urbano.

"Levanto la voz por perros y gatos, pidiendo desesperadamente su ayuda Sr. Diputado Meme Cavazos. Queremos evitar una tragedia aún mayor y pueda llegar a un ser humano, por eso pedimos apoyo de autoridades" denuncia en Facebook la usuaria Karla Vigil.

5 gatos muertos

1 perro muerto

1 gato hospitalizado

“Mi perro NANO hospitalizado. Tenemos una posible sospechosa de asesinato de perros y gatos en Col. Desarrollo Urbano Reforma, de Monterrey", añade en el texto que acompaña de una fotografía de ella con una mascota.

Por su parte, Alejandra Cortés, vecina de la colonia, dice que las muertes de animales iniciaron hace una semana cerca del Edificio M11.

"El domingo (11 de agosto) murió un perro temblando y salivando y nos dimos cuenta que era envenenamiento, después en la madrugada se murieron cuatro gatos y después el lunes en la mañana mi perrito estaba temblando y salivando, mi perro es muy grande y logramos llegar al veterinario, y encontramos que había (comido) jamón con veneno”, revela.

"A raíz de que la hicimos viral vía Facebook vino municipio y Protección Civil a checar pero no pudieron hacer una limpieza porque no sabían que era el veneno y nuestro miedo también es que los niños sean afectados, posteriormente les hicimos llegar un dictamen del veterinario con una sustancia que se llama estricnina", añade.

"Acudimos y no se encontró nada, no podemos echar ningún producto si no vimos nada, se presume por los vecinos que es un mismo vecino el que está haciendo ese acto en el momento no se encontró nada, se nos pedía que se lavara la plaza, pero a nosotros no nos compete lavar desinfectar unas plazas porque no sabemos lo que está ahí", menciona Erick Cavazos, director de Protección Civil de Monterrey.

Sugiere acudir a la Sociedad Protectora de animales y al CODE a levantar una denuncia correspondiente si existe algún sospechoso.

"Nano es mi compañero de aventuras, ha estado conmigo 12 años; risas, llantos, euforias, tristezas, éxitos, fracasos, él ha sido testigo de cada momento de mi vida", agrega Vigil en su Facebook. Y tú, asesina de mascotas, estuviste a punto de arrebatármelo”.

“Actuaste con alevosía y ventaja arrojando pedazos de jamón con veneno sin imaginar el dolor que ibas a causar en tantas familiar, y exactamente es eso, tu corazón nunca podrá imaginar la angustia que sentí al verlo temblar, tambalearse y vomitar espuma; nunca podrás imaginar el peligro en el que me expuse, manejando lo más rápido posible al Hospital Veterinario; nunca podrás imaginar la angustia con la que llegué alterada al hospital para que atendieran a mi Nano de inmediato; nunca podrás imaginar el dolor sentí de tan solo pensar que me lo estabas arrebatando de la forma más cruel que puede existir en este planeta", menciona.