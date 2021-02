Denuncian caso de acoso sexual en UV; maestro tiene denuncias desde 1997

Xalapa, Ver. – Vergüenza y temor a represalias, fueron dos factores que, a Denisse Hernández Delgado, le impidieron denunciar hechos de acoso y violencia que habría vivido durante años como estudiante y catedrática en la Universidad Veracruzana (UV).

“Ver que muchas mujeres han comenzado a hablar de agresiones que han sufrido, me ha dado el valor suficiente para denunciar esto (...) En 2013 me acerqué con una persona de confianza en la Vicerrectoría, pero me aconsejó que ‘mejor no dijera nada’, ‘no sea que la vayan a agarrar contra ti”.

Comparte Denisse Hernández, egresada de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y de la carrera técnica en Diseño Asistido por Computadora, quien este 08 de abril presentó una queja ante la Unidad de Género de la UV contra Juan Carlos Reyes Romero, catedrático y coordinador de los Talleres Libres de Arte, por acoso y abuso de autoridad.

LA SILLA ROTA tuvo acceso a la denuncia presentada por Hernández Delgado donde relata diversos actos que vivió entre 2011 y 2016. Seis años. En el escrito también advierte que no ha sido la única agraviada por ese catedrático, quien desde 1997 cuenta con una denuncia similar interpuesta por alumnas, que se ha pedido conservarse en el anonimato.

“Yo, Denisse Alejandra Hernández Delgado, exalumna y extrabajadora de la Universidad Veracruzana, quiero denunciar a Juan Carlos Reyes Romero, docente activo, como una persona prepotente, violenta, manipuladora, que me hostigó sexualmente y que también ha hostigado a varias alumnas durante muchos años”, se lee en el oficio entregado en Rectoría, Xalapa.

No obstante, el caso de Denisse no es el único. El pasado 3 de abril, Karla Pino, una estudiante de cuarto semestre de la Facultad de Música, declaró que desde febrero de 2018 fue víctima de acoso de uno de sus profesores, Juan “N”. La joven un día antes interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y posteriormente publicó su experiencia en sus redes sociales.

La rectora de la UV, Sara Ladrón de Guevara, informó que se investigan casos de acoso al interior de la institución.

“No solo estoy enterada, está siendo atendido. Este no es un asunto que se decide unipersonalmente. Tiene las instancias en donde se revisa y por supuesto, como cualquier caso de acusación, se revisan todas las versiones que tenemos al respecto”, dijo el 05 de abril.





“Siempre se enamoraba de alumnas; me decía que se las quería coger"

En 2008 Denisse Hernández conoció a Juan Carlos Reyes Romero, cuando ella ingresó como alumna al Técnico Superior Universitario en Diseño Asistido por Computadora, en Veracruz puerto.

“Fue mi maestro en varias asignaturas mientras cursé la carrera de 2008 al 2010. Me ayudó mucho. Me decía que era una alumna destacada y me apoyaba económicamente, porque yo era foránea. Me involucraba en proyectos de trabajo, me invitaba la comida o me prestaba dinero para la comida”

Conforme la relación alumno-maestro se hacía más sólida, Juan Carlos confiaba a Denisse opiniones sobre sus compañeras de generación. “Me decía abiertamente que estaba enamorado de una compañera; que la amaba, que quería mantenerla, que él le iba a poner un taller para que se dedicara solamente a trabajar en sus proyectos. En ese entonces esa chica y yo teníamos 19 años”.

Al concluir su carrera técnica, Denisse recibió una propuesta de Juan Carlos: trabajar como personal eventual en los Talleres Libres de Arte y como su asistente en la Coordinación. Ella aceptó y más adelante también ingresó como docente en la carrera de Técnico Superior Universitario en Diseño Asistido por Computadora, a principios de 2012.

“Pasé más tiempo con él en la oficina, en reuniones. Él seguía apoyándome mucho. Al estar más tiempo juntos comencé a darme cuenta de que siempre se ‘enamoraba’ y salía con alguna alumna de sus clases de Fotografía. También me decía ‘a esa me la quiero coger’, ‘esa quiere que me la coja’, refiriéndose a alumnas y maestras. Incluso me compartió varias experiencias sexuales con alumnas y maestras de los Talleres Libres de Arte, de los TSU de Diseño y de Fotografía y de la materia de Fotografía de Elección Libre”, abunda Denisse.

“En 2011 cambia su actitud conmigo; él seguía saliendo con alumnas”

De acuerdo con la denuncia de Denisse Hernández, en 2011, cuando ya era trabajadora de la UV, la actitud de Juan Carlos Reyes cambió. “Comenzó a decirme que me amaba y que juntos seríamos una pareja maravillosa. (…) En ese entonces yo tenía pareja, pero él me propuso ‘empezar algo’. Me decía que él podía salir conmigo y que yo siguiera saliendo con él sin que él se enterara”.

“Después comenzó a darme abrazos más diferentes, a besarme (en la boca). Yo no sabía qué hacer. A mí me confundían sus acciones, pero ahora entiendo que lo que hacía era abusar de su poder y de su autoridad”, agrega.

Para abril de 2012, Juan Carlos Reyes comenzó una relación formal con una alumna del TSU, de 20 años de edad, a la que también, compartía con Denisse, ‘quería que fuera la madre de sus hijos’. “Pero a la vez él me seguía proponiendo salir con él. Era una cosa muy incómoda”, dice la entrevistada.

“Puso mis manos en su pene erecto. Me fui llorando a casa”

El 06 de julio de 2012, Denisse tuvo su experiencia más “desagradable”. Ella, Juan Carlos y la novia de Juan Carlos asistieron a la presentación de un documental producido por ellos y más compañeros de trabajo.

Denisse dejó su carro estacionado en casa de Juan Carlos y los tres partieron a la fiesta en el vehículo del profesor. “Después de mostrar el documental, decidimos reunirnos en la casa de una de las personas que estuvo en la presentación (…) Pasadas las 12 de la noche nos retirarnos. Juan Carlos, su pareja y yo, nos fuimos en el carro de él y pasamos a dejar primero a su pareja para después dirigirnos a la casa de Juan Carlos, donde había dejado mi auto”.

“Al llegar a su casa él me dice ‘es que ya estás muy borracha ¿por qué no te quedas a dormir aquí?’ Yo sí bebí alcohol, pero no estaba borracha. Pero mi casa quedaba lejos, así que acepté quedarme y dormir un rato”.

“Él me dijo que se dormiría aparte. Me ofreció la cama de su recámara y se fue a la sala. Yo me acosté en la cama, pasaron alrededor de 15 minutos cuando me di cuenta de que Juan Carlos estaba acostado a mi lado. Yo aún no dormía.

Él tenía puesta una camisa y de la cintura para abajo solo estaba cubierto con una sábana. Agarró mi mano y la puso sobre su pene erecto y se empezó a reír. Me asusté y me molesté mucho. Reaccioné con un “Oye, ¿qué te pasa?”. El sólo siguió riéndose y yo me levanté, agarré mis cosas, mi carro y me fui a mi casa. Todo el camino me fui llorando, estaba asustada.

De eso no hablamos al día siguiente ni nunca volvimos a tocar el tema”, explica Denisse en su denuncia.

“Todo lo que eres me lo debes a mi”

Para Denisse Hernández, el 30 de mayo de 2013, sucedieron las dos escenas de celos que más la asustaron. Ella iba con Juan Carlos en su carro camino a los Talleres Libres de Arte. Denisse contestaba un mensaje de texto a un joven con el que salía; y eso lo molestó.

“Comenzó a preguntarme ‘¿con quién te mensajeas?’, yo no respondí. Comenzó a gritar “¡deja ese puto teléfono!, ¡¿a quién le escribes?!” y golpeó el volante muy fuerte y siguió gritando “¡Eres una mierda!”. Mientras se estacionaba volvió a gritarme. “¡Bájate! Y que no se te olvide que tú no eres nadie, todo lo que eres me lo debes a mí.”

Entre 2014 y 2015 Denisse, ya como estudiante de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, realizó dos estancias de movilidad internacional. La primera en Elizabethtown College, en Pennsylvania, Estados Unidos y después, entre octubre de 2014 y enero de 2015, radicó en Washington DC.

A su regreso, ella decidió alertar a quien seguía siendo la pareja de Juan Carlos, pero él se enteró y la llamó hasta su oficina. “Deja de meterle mierda en la cabeza” (a su pareja), “bueno, yo ya te dije”, advirtió el profesor con tono elevado y amenazante.

A partir de ese momento, en 2016, el trato de Juan Carlos Reyes con Denisse se volvió “hostil”. Ella no volvió a firmar algún contrato con la UV, en los empleos que él le ayudó a conseguir.

Tres años después, la joven de 28 años decidió hacer público su caso y espera que más compañeras con casos similares al suyo denuncien. “No es justo que personas que abusan de su posición de poder continúen dentro de una institución como la Universidad Veracruzana y que encima los encubran. Sé que es difícil hablar de cosas como esta, pero quiero que sepan que cuando se decidan a hablar no estarán solas”, concluye.