Denuncian "cacería" de Ubers en la capital de Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ.- Pese a que cuenta con un amparo federal, un conductor, identificado como Marcos, fue despojado este martes de su vehículo de la empresa de transporte de pasaje "Uber", por parte de presuntos elementos de la Secretaría de Movilidad y del Transporte de Chiapas.

"Me cerraron dos ´unidades´ con vidrios polarizados, sin placas, se bajan (como 8 personas) sin presentarse, ni decir de dónde venían o a qué procedían; me piden que me baje, traía a una usuaria, una mujer que ´me puso el 4´, a ella le hacen una pregunta, ellos empiezan a bajar, me piden documentos oficiales, cuando nunca me dijeron que eran de la Secretaría del Transporte", narra el afectado.

Otra de las cuestiones ilegales, acusó, es que su vehículo fue llevado por una grúa, a pesar de que aún no recibía una boleta de infracción.

Ahí llevaba documentos personales, mi teléfono, llaves de mi casa, dinero

Según él, prácticamente fue secuestrado por supuestos trabajadores de esa dependencia, por lo que ahora procederá de forma legal en contra de quien o quienes resulten responsables, pues cuenta con videos y fotografías no solo de los que lo detuvieron, sino de los vehículos que participaron, incluida la grúa.

De hecho, recordó que, al momento del arrastre, su vehículo estaba encendido, lo que provocó que "tronara" la suspensión del mismo, entre otras posibles afectaciones.

En el video que ya circula en redes sociales, se percibe cómo lo acorralan; además, algunos de los servidores públicos portaban gorras con las palabras bordadas: Secretaría de Movilidad y de Transporte.

Nunca me auxiliaron, ni dieron un reporte donde yo expusiera mi situación; solo me dijeron que se llevaban mi coche porque es un taxi, pero no, es Uber

LOS HECHOS

El denunciante contó que la pasajera le hizo la parada a la altura del Parque Central de esta ciudad, y en la colonia Xamaipac fue interceptado por los dos vehículos, una X-Trail y otro coche negro de la empresa Nissan sin placas. "Caí en una redada, aparte fui secuestrado; sentí miedo, porque no se identificaron, solo una persona me enseñó un logo de gobierno del estado", insistió.

Según su versión, en un momento le quisieron hacer firmar unos papeles, pero se negó porque no le ofrecieron un argumento de la detención; incluso, en la boleta de infracción no estaba escrito su nombre.

Lo más lamentable, refirió, es que le arrebataron su fuente de empleo, pues de él depende su familia. Además, advirtió que otros compañeros han sufrido este tipo de acciones ilegales, encabezadas al parecer por el actual secretario de Movilidad y Transporte, Aquiles Espinosa García.

Creo que su interés (en referencia a este último funcionario) es dinero, más que nada, es su modus operandi, poque ahí tenemos a los taxis NP, los duplicados, triplicados y tampoco han hecho nada por ahí; nosotros trabajamos legalmente", mencionó el agraviado, quien puntualizó que ellos laboran de forma legal, y prueba de ello es que pagan impuestos

De acuerdo con algunos líderes transportistas locales, solo en Tuxtla Gutiérrez circulan cerca de 5 mil taxis, de los cuales alrededor de 2 mil son considerados "piratas".

















