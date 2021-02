Denuncian a esposo 10 veces por violencia, pero sigue libre; la última, le cortó el dedo

La víctima recordó que en 2006 hizo una primera denuncia contra su pareja por violencia familiar, pero no procedió. Foto Especial

MONTERREY.- Su marido le cercenó un dedo, lo ha denunciado una decena de ocasiones por violencia y teme por su vida.

Italia Krystal, de 37 años, denunció que el pasado 9 de febrero el hombre le cortó el dedo y hasta el momento no ha sido detenido por la autoridad.

Narró que, tras 15 años de matrimonio, se separaron hace tres meses, luego de que él la golpeara en la cabeza con un bate de béisbol, lo que la llevó a estar internada en un hospital.

Recordó que, en 2006 hizo una primera denuncia contra su pareja por violencia familiar, pero no procedió.

Sin embargo, tras más denuncias al esposo se le colocó un brazalete de rastreo y orden de restricción, pero se le retiró en enero pasado.

El domingo pasado, Italia veía televisión en su casa en el municipio de San Nicolás de los Garza, acompañada de su hijo, cuando se cortó el servicio de energía eléctrica. Entonces salió a revisar y se dio cuenta que era su casa la única que no tenía luz.

Al salir la esperaba su todavía marido, que la agredió con un arma blanca.

"Me agarra por la espalda y me pone el cuchillo en la garganta, con mi mano derecha le jalo el brazo y con la izquierda, no sé si cometí el error, pero agarré el filo del cuchillo con el pulgar, lo empujé, él se desesperó y le dio el navajazo", comentó la afectada.

Con la ayuda de su hijo buscaron el dedo, pero los médicos le dijeron que no se podía colocar y ahora teme por su vida.