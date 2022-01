Denuncian a Cuauhtémoc Blanco por delincuencia organizada y encubrimiento

CUERNAVACA.- Luego de aparecer en una fotografía con líderes criminales que operan en Morelos, el gobernador Cuauhtémoc Blanco fue denunciado ante la Fiscalía General de la República por delincuencia organizada y encubrimiento.

En entrevista, Enrique Paredes, presidente del Colegio de Abogados de Morelos, informó que su intención es que se sepa la verdad de este encuentro entre el Ejecutivo estatal y tres integrantes del crimen organizado.

El 4 de enero, El Sol de México publicó en su edición impresa una fotografía en la que se observa a Cuauhtémoc Blanco junto a Irving Eduardo Solano Vera, "El Profe" y/o "El Gato", líder del cártel Guerreros Unidos y luego jefe de plaza en Morelos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), detenido por elementos del Ejército el 17 de febrero de 2021 en Cuautla.

A un lado aparece Homero Figueroa Meza, "La Tripa", líder del grupo criminal "Comando Tlahuica" o "Los Tlahuicas".

Luego se observa al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y en el extremo derecho de la fotografía aparece Raymundo Isidoro Castro Santiago, "El Ray", líder regional del CJNG en Morelos.

"El Ray" fue asesinado el 30 de octubre de 2019 al interior del Centro de Reinserción Social "Morelos", en el municipio de Xochitepec, presuntamente por una riña entre grupos criminales.

LA DENUNCIA

"La denuncia es contra el gobernador por el delito de delincuencia organizada y encubrimiento, toda vez que en la fotografía considero que se actualiza ese delito, ya que para que se pueda investigar se requiere la presentación de una denuncia", explicó el también presidente del partido local Movimiento Alternativa Social (MAS) .

De acuerdo con el abogado, estos delitos competen a la federación, por lo que la denuncia fue presentada ante la FGR.

"Porque el gobernador, desde la toma de posesión, ha declarado que no pacta con criminales, pero la foto dice otra cosa, aunado a que la iglesia confirmó que fue en el templo de Yautepec y que fue mediador en esa reunión el padre Juan; el padre Juan fue el mismo que lo casó (a Cuauhtémoc Blanco) por la iglesia, o sea que ya se conocían".

Según Paredes, es necesaria una investigación a fondo para romper con el círculo de impunidad en Morelos, "porque la moral de los policías bajó al ver a su jefe en una reunión con las personas con las que diariamente luchan en las calles, aunado al clima de inseguridad en el estado, que es muy grave".

A la fecha hay más de dos mil ejecuciones sin resolver, yo quiero que se investigue; el gobernador debería separarse del cargo en lo que se le investiga, porque es un ciudadano común, la única diferencia es que tiene fuero

¿Por presentar la denuncia teme represalias, tiene miedo?

Claro que tengo miedo, ya lo había denunciado por enriquecimiento ilícito, en agosto o septiembre del año pasado, y el gobernador me amenazó, dijo que ´ojalá no me vaya a ocurrir algún accidente´. Hago responsable al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, de lo que me pueda ocurrir y a mi familia.

rst