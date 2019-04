Denuncian a Barbosa por lavado de dinero; él se defiende

CLAUDIA LEMUZ / CORRESPONSAL 09/04/2019 05:48 p.m.

PUEBLA.- Los voceros del candidato a la gubernatura, Luis Miguel Barbosa Huerta anunciaron que tienen lista la denuncia por daño moral en contra de Alejandro Rojas Díaz Durán, quien este día denunció ante la Fiscalía General de la República, al abanderado de Morena en Puebla, por los delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y evasión fiscal.

El suplente del senador Ricardo Monreal, narró que Barbosa Huerta compró en el 2015 una propiedad en la colonia Condesa, en su periodo de senador del PRD. Mientras él sostuvo que la compra la hizo en efectivo, en reiteradas ocasiones el equipo de campaña del abanderado ha indicado que la propiedad la adquirió a través de dos préstamos, cada uno por 5 millones de pesos, los cuales aún está pagando.

Hoy me presenté en la @FGRMexico para interponer la denuncia correspondiente para que se inicie la carpeta de investigación sobre @MBarbosaMX por los presuntos delitos de lavado de dinero, evasión fiscal, compra fraudulenta inmobiliaria y enriquecimiento ilícito inexplicable. 1/7 — Alejandro Rojas Díaz Durán (@arddmx) 9 de abril de 2019

"Incurre en tres presuntos delitos que son lavado de dinero, porque con su sueldo no podría tener ese monto en efectivo para hacer esas operaciones; enriquecimiento ilícito, porque no declaró ese ingreso y por compra fraudulenta."

Incluso, el consejero nacional de Morena, expuso que fue amenazado por Barbosa Huerta, quien le advirtió que lo demandaría por daño moral si hacía públicos los documentos que tiene en su poder.

"A lo que le respondí, que yo le presento una denuncia por daño inmoral, daño que le hace a Morena, a los poblanos y al pueblo de México", expresó Rojas Díaz Durán, quien solicitó a la líder nacional de su partido, Yeidckol Polevnsky, sustituir a Barbosa Huerta. "No está calificado moralmente, ni preparado políticamente y ni enarbola los principios fundamentales de Morena que son no mentir, no robar y no traicionar al pueblo", agregó.

Ante las acusaciones contra Barbosa Huerta, su vocero Carlos Meza Viveros acusó en conferencia de medios que tanto el senador con licencia, Alejandro Armenta, como el denunciante, son títeres de Acción Nacional. Además de que detrás de la guerra contra el abanderado está el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal. Lo anterior, pese a que Barbosa Huerta lo había deslindado y presumió la amistad que tiene con Monreal de años atrás.

El coordinador de la campaña, David Méndez, indicó que las descalificaciones son una estrategia para remontar desventaja que tiene el PAN de 3 a 1, de acuerdo con el resultado de diferentes casas encuestadoras.

Sin precisar datos sobre la compra de la propiedad, los voceras de la campaña se dedicaron a lo largo de la conferencia de medios a descalificar a los detractores de Barbosa Huerta.

"Ya tenemos elaborada la denuncia por daño moral. Vamos a ver si el candidato tome la decisión de hacerlo. No es posible que no se vaya este hombre (Armenta Mier) sin una "nalgada", agregó Meza Viveros.

