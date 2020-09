Denuncia Pavlovich campaña de desprestigio en su contra

Claudia Pavlovich, gobernadora de Sonora, advirtió que existe una campaña de desprestigio en su contra, que se enmarca en el año electoral, al desmentir la supuesta compra de una frigorífica por parte de su familia política.

Por medio de un video emitido en sus redes sociales, Pavlovich aseguró que "a las mentiras, se les va a contestar con verdades y a las calumnias con resultados".

"Aquí estoy y aquí estaré para dar siempre la cara. Nada hay que ocultar. Aquí está la gobernadora trabajando hasta el último día de frente a los ciudadanos".

La gobernadora dijo que tiene muy claro que con el año electoral van a llegar intentos de engañar a los sonorenses, "por eso burdamente inventan noticias como una supuesta compra de parte de mi familia política de la frigorífica Contreras, una empresa empacadora y comercializadora".

Explicó que su familia no ha comprado esa empresa "como ellos mismos ya lo han dicho en incontables ocaciones".

#Estados | La gobernadora de Sonora, @ClaudiaPavlovic advierte sobre una campaña de desprestigio que sufre en su contra mientras se acerca el año electoral. *ep pic.twitter.com/QWomG8tEWL — La Silla Rota (@lasillarota) September 20, 2020

"Aunque no estaré en la contienda, ni en las boletas electorales algunos personajes me ven como la rival a vencer aún y cuando he demostrado por cinco años mi voluntad de gobernar para todos con todos y por todos", señaló la gobernadora de Sonora

Dijo que en cinco años como gobernadora nunca se ha sentido sola porque han estado los sonorenses a su lado. "Siempre voy a estar a la altura de esa confianza", dijo al finalizar su mensaje.

cmo