Denuncia ombudsman de Morelos acoso del Cuau; presenta denuncia penal

CUERNAVACA.- Raúl Israel Hernández Cruz, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), presentó una denuncia penal por las amenazas que ha recibido por parte de funcionarios de primer nivel del gobierno de Morelos, que encabeza el ex futbolista Cuauhtémoc Blanco Bravo.

"Quiero denunciar públicamente una campaña de hostigamiento por parte del secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, con la finalidad de obligarme a renunciar al cargo de presidente de la Comisión de Derechos Humanos".

Acusó que lo presionan con argumentos ilegales para dejar la CDHEM, facultad que únicamente el Congreso local.

El día de hoy me notificó con un escrito de la destitución de facto para dejar sin efecto mi nombramiento de ombudsperson, sin contar con ninguna facultad para ello, dado que la única autoridad que me puede remover es precisamente el Congreso del estado

Hernández Cruz, antes de ser presidente de la CDHEM, era titular de la Notaría Número 13 de Cuernavaca pero al postularse como aspirante al organismo defensor de derechos humanos solicitó licencia.

El martes fue notificado (vía oficio) que la notaría propuesta para cumplir la suplencia no cuenta con los requisitos, por lo que se le apercibe de retornar en un máximo de siete días a la titularidad de su despacho, lo que significa una "destitución de facto".

De acuerdo con el ombudsman, este fue el último recurso que encontró el gobierno de Cuauhtémoc Blanco para alejarlo de su cargo en la CDHEM.

Antes, ya habían hostigado y amenazado a otras tres personas que propuso para su suplencia en la notaría.

Por ciento, recibí su mensaje secretario (Pablo Ojeda), en el sentido de que o le bajaba al tono de mis actuaciones o iban a empezar a rodar cabezas de personas cercanas a mí

Hernández Cruz indicó que, de manera sistemática, luego de cada una de las actuaciones realizadas en la Comisión a su cargo recibió amenazas de distintos funcionarios, entre ellos del propio Pablo Ojeda y del subsecretario de Gobierno, Mauricio Termignoni.

"Tengo todo perfectamente documentado, los mensajes y llamadas, también existen testigos".

Recordó que desde que fue nombrado al frente del organismo defensor de las garantías individuales, ha intervenido en temas que han incomodado a las autoridades, tales como una recomendación por declaraciones homofóbicas del Obispo de Cuernavaca, Ramón Castro, o por la recomendación emitida a un legislador, que era parte de la coalición del partido en el poder, por expresiones misóginas.

El partido en el poder (Partido Encuentro Social), se sabe, tiene una ideología de naturaleza conservadora y, por ello, estas acciones han molestado y me han valido que en reuniones me hagan un juicio sumario, y por lo que ahora quieren que me retire de mis funciones

Además, ha evidenciado la situación real de ingobernabilidad que se vive en los Centros Penitenciarios de Morelos.

El titular de la Comisión de Derechos Humanos en Morelos detalló que tras realizar una diligencia, sufrió el robo de su vehículo con violencia, además de haber sido amenazado.

"Al principio pensé que era aislado, pero hoy me queda claro que es parte de esta campaña de hostigamiento y amenazas", detalló.

La @FOPDHMX llama a las autoridades del Estado de Morelos a garantizar el orden constitucional y el pleno respeto de la autonomía de la @cdhmorelos ????????#CDHM pic.twitter.com/HoeaIiGM1w — cdhmorelos (@cdhmorelos) January 13, 2021

Otras acciones impulsadas por el ombudsman figuran la impugnación a la Ley de Presupuesto de Egresos, que invalidó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la reforma al Reglamento del Congreso, con la que se pretende alcanzar una mayoría para hacer leyes y decretos con 13 diputados, cuando la Constitución exige 14.

Además, ha impulsado iniciativas de leyes como para garantizar el aborto legal, entre otras.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos local sostuvo que recurrirá ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos , ante el Congreso de la Unión, la Cámara de Senadores y ante la Secretaría de Gobernación para denunciar el acoso del gobierno de Cuauhtémoc Blanco.

"Olga Sánchez Cordero, secretaria de gobernación, va a entender muy bien esta situación porque ella también es notaria con licencia", añadió.

El ombudsman estatal dio respuesta, vía oficio dirigido al secretario de gobierno, pero se negaron a recibirlo en su oficina por órdenes del funcionario.

Uriel Carmona Gándara, notario con licencia y fiscal estatal, enfrenta una situación similar de hostigamiento y presión por parte del gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo.

LA PRESIÓN OFICIAL

Este miércoles, el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda, negó que exista intención de destituir de facto al ombudsman y detalló que se trata de un procedimiento legal.

Los notarios que lo han suplido renunciaron voluntariamente y lo único que hicimos fue exhortar al presidente de Derechos Humanos a que propusiera a un notario para que lo pudiera suplir y eso no tiene nada que ver con la función que el desempeña

Horas más tarde, Hernández Cruz presentó pruebas que revelan la presión que los notarios que lo han suplido recibieron para obligarlos a

No he faltado a la verdad. La conversación es muy clara y versa sobre un tema de relevancia social que se relaciona con la autonomía de la @cdhmorelos Entiendo a mi colega notario por la obvia situación en la que está y me solidarizo con él. pic.twitter.com/HkznHH1Gfm — Israel Hernández (@raulishcruz) January 14, 2021

En conferencia, detalló que las renuncias de los notarios "no han sido voluntarias, han sido producto de amenazas y es producto de una violencia para colocarme en un estado en el que pretenden destituirme".

Por ejemplo, expuso, el 1 de octubre un notario de Jojutla, que lo estuvo supliendo, renunció porque no soportó las presiones del gobierno estatal. Ese mismo día, el notario Gerardo Cortina Mariscal aceptó suplirlo y al día siguiente le reveló lo siguiente:

"Me dijeron que estaba yo comprando pedo ajenos, que no me metiera donde no me llamaran y que me iban a estar chingue y chingue... ¿pero de qué te iban a suspender? Me dijeron que venía la suspensión de la patente...", se escucha en un audio de una conversación que sostuvo con el notario.

Después, Javier Barona Lavín fue propuesto para la suplencia de la notaría y también fue presionado.

El 17 de diciembre, Mauricio Robles Cortes, coordinador de asesores, y Pablo Ojeda Cárdenas, secretario de Gobierno, lo citaron y ahí le pidieron que no se pusiera en medio.

Al final, Barona Lavín presentó su renuncia por escrito pero establecía que su decisión era producto de las reuniones con autoridades de gobierno.

El documento fue recibido con fecha 28 de diciembre, a las 12:42 horas, con el número de folio 5145 y minutos después le pidieron que editará el documento y escribiera que era una renuncia voluntaria.

Una vez que entregó el documento editado, duplicaron el sello de recibido con el mismo folio, fecha y hora.

Con estas pruebas, el ombudsperson aseguró que "se demuestra que Pablo Ojeda miente y que si hay una campaña de hostigamiento para obligarme a dejar la Comisión".