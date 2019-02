Denuncia Cuauhtémoc Blanco a Graco y familia ante PGR

HÉCTOR GONZÁLEZ/ CORRESPONSAL 13/02/2019 03:25 p.m.

El ex gobernador de Morelos, Graco Ramírez; su esposa, Elena Cepeda Ponce de León; su hijo, Rodrigo Gayosso Cepeda y el notario Alberto Barona Lavín fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República por el gobierno de Cuauhtémoc Blanco.

Los delitos que les imputan a través de una denuncia de hechos firmada por el consejero jurídico del gobierno de Morelos, Samuel Sotelo Salgado, son delincuencia organizada, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“Vine a avalar esta denuncia en contra del ex gobernador Graco Ramírez. Ya lo he dicho muchas veces, nosotros no vamos a permitir, la gente que le ha hecho daño a Morelos creo que lo he dicho muchas veces no se vale lo que hicieron, entonces por eso vine a avalar estas denuncias.

“Estas personas le han hecho mucho daño a Morelos y por eso estamos aquí presentando estas denuncias en contra de la familia y algunos funcionarios que trabajaron con ellos, está el hijastro (Rodrigo Gayosso), está la esposa de Graco Ramírez, Elena Cepeda y está Graco Ramírez”, dijo Blanco tras presentar la denuncia.

Gerardo Becerra Chávez Hita, asesor anticorrupción del Poder Ejecutivo estatal, dijo que esta es la primera denuncia que se presenta en contra del perredista Ramírez.

Explicó que está relacionada con la compra-venta de dos inmuebles en zonas residenciales de Morelos entre los integrantes de la familia Ramírez Cepeda.

“Principalmente tiene que ver con actos de compra-ventas de bienes inmuebles en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Son dos propiedades en un inicio y estamos investigando algunas otras, por eso seremos coadyuvantes en esta denuncia que acaba de firmar el señor consejero jurídico del gobierno del estado para que se llegue a la verdad histórica de qué fue lo que sucedió porque también pudiese haber tráfico de influencias”, dijo Becerra.

Samuel Sotelo, consejero jurídico del gobierno de Blanco, informó que hubo una triangulación en la compra y venta de los dos inmuebles y manipulación en el costo de las propiedades.

“Hubo una triangulación en la forma de operar de ciertos funcionarios y familiares del ex mandatario y eso es lo que se va a investigar precisamente porque hay conducta que se presume que fueron concertadas previamente para inflar o bajar los precios de algunas propiedades.

“Fueron compras entre particulares y en aquel momento funcionarios y algunas empresas ligadas precisamente al gobierno del estado”, dijo Sotelo.

Antes de retirarse de las instalaciones de la FGR, Cuauhtémoc Blanco adelantó que por esta denuncia recibirá amenazas y se desatará una guerra política en su contra en el estado de Morelos.

“No me voy a quedar con brazos cruzados, vamos a seguir investigando estos desvíos que hizo la familia y algunos ex funcionarios, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, vamos a trabajar”, expresó el mandatario.