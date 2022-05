Denise, estudiante de la Universidad Autónoma de Morelos, fue drogada y abusada

CUERNAVACA.- Denise tiene 18 años de edad. El jueves 18 de abril salió de su domicilio ubicado en Santa Catarina, Tepoztlán, Morelos, hacia las instalaciones de la UAEM, campus Chamilpa, en Cuernavaca.

En el trayecto, Denise Rojas Guadarrama, estudiante de la Facultad de Derecho, dijo que se reunió con unos compañeros para desayunar; sin embargo, sintió que le pusieron alguna droga a su bebida.

informan que ya fue localizada Denise Rojas Guadarrama, quien fue reportada extraviada en #Tepoztlán #Morelos pic.twitter.com/jOUWWQOZR0 — Identidad Morelos C. (@IdentidadMorCom) April 29, 2022

Por lo anterior, comenzó a sentirte mal físicamente, a tal grado que Denise prefirió no acudir a sus clases y volver a su casa. Los compañeros de Denisse la dejaron en compañía de Antoni, de 26 años de edad, quien no es estudiante de la UEAM, pero quien se ofreció a llevarla a su domicilio.

Denise y Antoni tomaron camino a Tepoztlán en autobús, pero Antoni pidió que los bajaran en la glorieta de la Paloma de la Paz y fueron a una casa cercana.

La estudiante de la UEAM intentó huir del domicilio fingiendo acudir al baño, no obstante, el presunto agresor había cerrado con llave la puerta.

Ante la ausencia de Denise Rojas Guadarrama, su familia denunció su desaparición ante la Fiscalía de Morelos.

Fue hasta el viernes 19 de abril cuando la madre de Denise señaló que su hija regresó a casa; no obstante, la joven "no podía hilar las palabras y no recordaba casi nada".

Una vez que la estudiante de la UAEM regresó a casa, su madre reportó a la Fiscalía de Morelos su regresó, por lo que le solicitaron presentarse para que Denise declarara y firmará que ella "se ausentó de manera voluntaria".

La estudiante de la UAEM se tomó un baño y fue en ese momento en que su madre se percató que tenía marcas de violencia en su cuerpo.

"La tarde del viernes regresamos a la fiscalía para que le tomaran otra vez la declaración y levantaran la denuncia por abuso sexual", declaró su madre Reina.

rst