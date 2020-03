Delincuencia penetró a la Policía de Puebla: MBH

La policía municipal de Puebla está penetrada por la delincuencia, sus mandos tienen vinculación con la delincuencia, de ese tema he hablado con la presidenta municipal, hay muchas evidencias de ello, tenemos muchas carpetas de investigación, la policía municipal hace tiempo que no realiza ningún operativo en contra de los delincuentes, ¿por qué no realiza operativos? Porque está vinculada y sabemos quiénes son los mandos