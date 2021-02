Del Toro y Alfaro se confrontan en Twitter por medidas de aislamiento

En redes circula un video de como policías en Tala someten a un ciudadano que no trae cubrebocas.Foto Especial

Luego de que el cineasta Guillermo del Toro lanzó un reclamo al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, por las medidas de restricción que se están llevando en la entidad para que los ciudadanos se queden en casa ante la propagación del coronavirus.

El pasado domingo circulo en redes sociales un video, donde se observa como un ciudadano es maltratado por parte de policías municipales en Tala debido a que no portaba cubrebocas y con ello estaba violando las medidas confinamiento dictadas por la autoridad.

''Vine a comprar mi comida, ahora por qué me quieres llevar. Yo nada más compro mi comida y me voy'', acusó el hombre y reconoció que no portaba una protección en su rostro, pero aclaró que en la vía pública le regalaron uno.

@EnriqueAlfaroR A la mejor yo no entiendo las cosas- pero este es un momento que requiere humanidad y criterio y no esto... https://t.co/ZGxFBBMX0r — Guillermo del Toro (@RealGDT) April 30, 2020

El video causó indignación entre los cibernautas, entre ellos la del cineasta Guillermo del Toro quien calificó este hecho, en su cuenta de Twitter como una ''acción desmedida e irracional'', y aseguró que el ciudadano no es un criminal, por lo que pidió "humanidad".

''Definición de brutalidad: Acción desmedida e irracional-sin humanidad. Este es un ciudadano en medio de una pandemia. No un criminal'', expresó Guillermo del Toro.

Tras estos hechos, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro respondió al cineasta que ya solicitó al alcalde de Tala, Enrique Buenrostro una investigación para aclarar los hechos y que no se repitan. Las reglas de confinamiento son para cumplirse, pero eso no significa que toleraremos abusos de autoridad.

Por su parte, el alcalde emitió un comunicado anoche, tras el señalamiento de Del Toro, donde aseguró que se lleva a cabo una investigación para aclarar los hechos.

Estimado @RealGDT Lamentamos la actuación de nuestra Policía en Tala, Jal; estamos investigando a fondo la situación, no se tolerarán abusos. Reforzaremos la capacitación a los elementos de la comisaría . — Enrique Buenrostro (@EnriqueBuenros) April 30, 2020

''Lamentamos la inadecuada actuación de los elementos de seguridad. Reforzaremos la capacitación de los elementos de comisaría para no permitir que los derechos de la población sean vulnerados'', aseguró.

Desde el pasado 19 de abril, el gobierno de Jalisco decretó la obligatoriedad en las medidas sanitarias de aislamiento social y uso de cubrebocas, además facultó a los municipios para apercibir, multar o realizar detenciones administrativas de 36 horas por incumplir la instrucción.

Ayer, el gobierno de Jalisco informó que 165 personas habían sido detenidas por no acatar las medidas sanitarias y se realizaron 28 mil apercibimientos a quienes se reunieron en grupos o estaban en la calle sin cubrebocas.





