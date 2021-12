Dejan plantada a quinceañera; tras publicarlo en redes, se arma reventón

Jessica es una joven que, como muchas señoritas, esperaba que sus familiares y amigos asistieran al gran día, pero la decepcionaron, no así sus seguidores en redes

TAMPICO.- Jessica celebró sus XV Años como nadie. Lo que inició como una noche triste se convirtió en una fiesta épica. La joven quinceañera fue plantada por la mayoría de sus seres queridos, pero las redes sociales y los internautas salvaron la velada.

"Dieron las siete de la noche, no llegaba gente, (ella) entró en un pánico de tristeza, estaba llore y llore, super deprimida y posteriormente dieron las ocho y no llegó gente", comentó Yuli Medina, coordinadora del salón de fiestas, ubicado en Tampico, Tamaulipas.

"Me acerqué a la señora y le pregunté que qué pasaba, que qué tenía porque nuestra labor en el salón es atender al cliente, todas sus necesidades y solucionárselas: la muchacha estaba triste porque la gente no había venido y yo le dije ´bueno, qué necesitas, cuál es la solución para que Jessica esté contenta´, y me dijo ´pues gente´; entonces pensé: si quiere gente, pues ahorita le vamos a traer gente", explicó vía telefónica a El Sol de Tampico.

Hice mi publicación en Facebook y se hizo viral, gracias a Dios vino mucha gente", detalló Yuli Medina, subrayando que, aunque el evento estaba pensado para 100 personas, terminó por alcanzar su cupo máximo y tuvieron que limitar el acceso

En la fiesta de Jessica llegaron "inesperadamente" un cantante, botargas de Mickey Mouse y el Grinch, comediantes y emprendedores de Tampico, Madero y Altamira, que aprovecharon la ocasión para obsequiar productos que ofertan por internet.

También la ciudadanía hizo su parte y aunque no conocían a la festejada, arribaron al sitio en la colonia Laguna de la Puerta, en Tampico, para sumarse a la celebración que terminó alrededor de la medianoche del viernes 10 de diciembre.