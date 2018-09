Defrauda Fideicomiso a damnificados de Ayala

Ayala, Morelos.- El Fideicomiso Unidos por Morelos, creado por el gobierno de Graco Ramírez para apoyar a damnificados por el sismo del 19 de septiembre del 2017, defraudó a habitantes de Ayala, en la zona oriente del estado.

Este jueves integrantes de las familias damnificas y defraudadas protestaron en el Centro del municipio para exigir que Graco Ramírez no concluya su mandato sin antes cumplirle a quienes perdieron su patrimonio.

"Todas las personas que están aquí fueron damnificadas del sismo del año pasado, tuvimos la oportunidad de acceder a un apoyo que nos ofrecía el Fondo Unidos por Morelos, la situación es que ahora, a unos días de terminar con la administración, nos avisan que ya no hay recurso para las solicitudes que nosotros hicimos", dijo Hugo Vélez, damnificado y habitante de este municipio.

El Fideicomiso Unidos por Morelos fue creado por el gobierno de Graco Ramírez para atender y apoyar a las familias damnificadas que perdieron total o parcialmente su patrimonio durante el sismo y que no fueron beneficiadas por el Fonden.

Morelos: reconstrucción en opacidad

En estos casos el Fideicomiso le pidió a familias damnificadas en Ayala que demolieran sus casas dañadas, retiraran el escombro y limpiaran sus predios para poder recibir el apoyo estatal para la reconstrucción.

Para cumplir, las familias tuvieron que invertir recursos en ese proceso.

"La molestia es que para que nosotros pudiéramos tener acceso a ese recurso nos hicieron tener en ciertas condiciones los predios en donde iban a construir la casa, lo cual nos significó gasto en tiempo, en dinero, hubo personas que pidieron prestado, hubo personas que vendieron bienes, camionetas, carros, lo que tenían a la mano, hubo personas que demolieron, que era el lugar dañado era donde vivían y apuntalado y lo mejor que podían mantenerlo ahí lo tenían y ahí vivían", dijo Hugo Vélez.

A tres días de que concluya el gobierno de Graco Ramírez, el titular del Fideicomiso Unidos por Morelos les avisó que no hay recursos para apoyarles en la reconstrucción de sus casas.

"Ahora nos dicen que ya no hay nada, entonces las personas que ya demolieron, o como el caso mío, ya demolimos, ¿dónde vamos a meternos? sea, no hay dónde meternos, ahorita yo tengo que rentar un cuarto porque ya demolí y ahora resulta que ya no me van a construir y esa es la molestia de todos, de la mayoría", agregó.

Hiram Farfán Menchaca, ex coordinador del Fideicomiso Unidos por Morelos en Ayala dijo que las autoridades del gobierno del Estado le pidieron dar el mensaje a las familias damnificadas.

"El día de ayer a mí se me notifica, ya no siendo parte de Unidos por Morelos, que 24 viviendas ya no se iban a realizar, actualmente o hasta la fecha hemos entregado 3 viviendas, más 14 que tenemos en proceso, de un total de 71 viviendas que se iban a construir aquí en el municipio de Ayala.

"Ya no estoy dentro del fondo Unidos, pero estoy aquí dando la cara porque al final de cuentas la responsabilidad moral así me lo demanda, ya que en conjunto con la fundación fuimos quienes estuvimos visitando todos y cada uno de los predios para solicitar hacer trabajos previos, como era la demolición de la vivienda, como era el tener el terreno limpio para entrar a construir, le digo desafortunadamente ayer me informan que no se hacen, lo único que a mí me resta hacer como representante del fondo es notificar a los beneficiarios lo que mis mandos superiores me están indicando", dijo Hiram.

Ante esta situación los vecinos defraudados analizan qué acciones sociales y jurídicas emprenderán en los próximos días en contra del gobierno del perredista Ramírez.

bl