Definen candidaturas en BC; se adelanta Morena con Marina del Pilar

Las precampañas por la gubernatura de Baja California terminaron este domingo y Morena fue el primer partido en presentarse ante la autoridad electoral para registrar a su precandidata, Marina del Pilar Ávila, quien dijo que permanecerá en su cargo de alcaldesa de Mexicali un mes más.

Acompañada del dirigente nacional de ese partido, Mario Delgado, la también ex diputada federal se registró como la única aspirante al cargo por la alianza Juntos Haremos Historia en Baja California, integrada también por los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM).

Ya en conferencia de prensa le preguntaron por el tiempo que destina a atender asuntos partidistas y a la promoción de su imagen con recursos públicos desde la alcaldía, y entonces dijo que la ley le permite seguir en su puesto hasta el 7 de marzo.

"Las giras que se hacen a la Ciudad de México son giras de trabajo. En algunos casos coinciden con otro tipo de eventos, sin embargo debo de decir que no nos hemos distraído en ningún otro tipo de actividad político electoral", respondió.

De acuerdo con el calendario del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), luego del registro de las precandidaturas para iniciar con la fiscalización de recursos públicos, los partidos tienen que registrar las candidaturas para el gobierno del estado entre el 20 y el 27 de marzo.

Por lo pronto el Partido de Baja California (PBC), anunció que este lunes registrará la precandidatura de Carlos Atilano, un abogado que aspiró a ser candidato de Morena a la alcaldía de Tijuana en 2019.

En los siguientes días también se espera el registro de Jorge Hank con el Partido Encuentro Solidario (PES), porque no pudo lograr un acuerdo con el PBC, y quedó fuera de la alianza Va por BC, integrada por su partido el Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), y de la Revolución Democrática (PRD), donde llevarán candidata mujer pero no han definido el nombre.

Otro de los partidos que ya tiene definido a su precandidato a la gubernatura es Movimiento Ciudadano (MC). Es Alejandro Mungaray Lagarta, ex secretario de desarrollo económico en el gobierno estatal del panista José Guadalupe Osuna Millán (2007-2013).

En el registro de Marina del Pilar este domingo, antes de las palabras de la precandidata, su dirigente Mario Delgado había minimizado, en un discurso optimista para el resultado de las elecciones de este año, la actitud revanchista y belicosa del gobernador Jaime Bonilla Valdez.

Particularmente su enfrentamiento con el alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, quien por otro lado acusa al ejecutivo estatal de usar las instituciones para detener sus aspiraciones políticas.

"No debe extrañarnos que existan diferencias y que existan coincidencias entre gobiernos, incluso del mismo partido. A mí no me sorprende porque Morena es plural", justificó Mario Delgado.

El dirigente nacional informó también que no han definido la distribución por equidad de género que tendrán las alcaldías, sindicaturas, regidurías y diputaciones, luego de que este sábado Morena diera a conocer la convocatoria para el registro de aspirantes.

"El género se irá definiendo dependiendo de las condiciones de cada estado. Queremos privilegiar los consensos", afirmó luego de las controversias internas que ya han generado las candidaturas a los gobierno estatales definidas mediante encuestas internas.

En Baja California Morena tiene dos alcaldes y tres alcaldesas, aunque el presidente municipal de Tijuana recién anunció sorpresivamente que pedirá licencia y llamará a su suplente Karla Ruiz, lo que dejará al estado con mujeres al frente de 4 de los 5 ayuntamientos.

En el congreso local también tiene la mayoría con sus aliados, así que este año la intención de Morena es mantener el control de todos los espacios en disputa.