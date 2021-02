Define PRI candidato a la gubernatura de Puebla

PUEBLA.- La tarde de este martes, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) definió que Alberto Jiménez Merino será su candidato a la gubernatura de Puebla durante la elección que se definirá el próximo 2 de junio.

La presidenta nacional del tricolor, Claudia Ruiz Massieu, hizo el anuncio a través de su cuenta twitter, minutos después de las 8 de la noche.

Deseo el mayor de los éxitos a @jimenezmerinomx, quien es el candidato del @PRI_Nacional a la gubernatura del estado de Puebla. Con unidad y con propuestas recuperaremos la confianza y armonía de los poblanos. pic.twitter.com/bZ8pOYqI37 — Claudia Ruiz Massieu (@ruizmassieu) 6 de marzo de 2019

Con unidad y con propuestas, recuperaremos la confianza y armonía de los poblanos, manifestó la priista, aunque en este momento, de acuerdo con los distintos estudios demoscópicos que se han publicados en medios nacionales y locales, las posibilidades de triunfo del PRI frente a Morena son casi nulas, por la diferencia de puntos es superior a los 25 puntos porcentuales. Las encuestas colocan al tricolor como la tercera fuerza política en la entidad, por debajo de Morena y el PAN.

El dirigente estatal, Javier Casique, afirmó que se trata de un reconocimiento a la trayectoria del ex delegado federal.

Jiménez Merino cuenta con una trayectoria de 27 años en la administración pública y le tocó trabajar con los últimos cuatro gobernadores priistas que antecedieron en el cargo al panista Rafael Moreno Valle.

Alberto Jiménez Merino, candidato a la gubernatura de Puebla

El ingeniero fue electo entre el exsenador Ricardo Urzúa y el excandidato a la gubernatura y expresidente municipal de Puebla, Enrique Doger Guerrero.

"Si el PRI elige a un buen candidato y cierra filas, dará batalla en el proceso electoral para elegir gobernador del estado en las urnas el próximo 2 de junio, ante la fractura interna del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y la pulverización del panismo, pese a que en este momento el tricolor figure como la tercera fuerza política del estado", manifestó en entrevista Jiménez Merino.

Para Jiménez Merino el PRI tiene fortalezas como su voto duro de más de medio millón de personas; su estructura y el impulso de más de 80 presidentes municipales, aunque reconoció que algunos de ellos “han sido manoseados por el gobierno de transición” o por precandidatos de la oposición que les han ofrecido proyectos o los intentan presionar a cambio de acciones para las regiones que gobiernan.

“Son presidentes que llegaron por el partido y no tendrían por qué estar representando intereses de otra naturaleza, de otro tipo de colores, salvo porque les van a dar apoyo y si son para la sociedad, bienvenidos”.

-¿Espera apoyo del gobernador interino en su calidad de primer priista del estado?

“Podemos tomar al PRI en términos que puede resurgir. En el caso del gobierno interino, es un priista de la sociedad como él mismo lo ha expresado, que fue puesto por el Congreso. Y lo que yo aspiro y espero del gobernador interino –Guillermo Pacheco Pulido- es que no se meta y no vayan a empezar con la tentación de manejar un proceso electoral de Estado, como ya lo vienen señalando. De ahí no esperamos nada”.

-¿Quién del gobierno interino está manoseando a los presidentes municipales como lo advirtió?

“No tengo nombres, pero son muy visibles, me parece que están a la vista, que los convocan, que les piden que firmen desplegados, que les piden que vengan a reuniones. ¿Será por el vacío que tiene nuestra dirigencia, que no hemos logrado llenar con un trabajo de unidad? Lo que si creemos es que no podría repetirse nunca, una intervención de la autoridad estatal en una elección democrática.”

