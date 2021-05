Declina Gloria González su candidatura a gobernadora en favor de Mario Zamora

"Gloria es el mejor ejemplo de la mujer sinaloense porque es decidida y no espera a que nadie le diga lo que tiene que hacer": Mario Zamora. (Especial)

Culiacán, Sinaloa.- A favor de Mario Zamora declinó la candidata a gobernadora del Partido del Trabajo (PT), Gloria González Burboa, quien argumentó que su decisión es porque busca el bien de Sinaloa.

"Porque quiero lo mejor para nuestro pueblo he tomado la decisión de no continuar con mi legítima aspiración de ser la gobernadora de Sinaloa. Hoy les digo claro que Mario Zamora sacará adelante a mi estado y velará por mi gente. He tomado la decisión de otorgarle mi pleno respaldo", señaló González Burboa.

En conferencia de prensa junto a Mario Zamora, señaló que Sinaloa corre un grave riesgo ya que ve que un gobierno autoritario quiere tomar el control de la entidad y tomar las decisiones desde el centro del país, sin que los sinaloenses sean tomados en cuenta, por lo que es momento de que las familias cierren filas en favor del candidato de la alianza Va por Sinaloa.

A sus seguidores les solicitó que este domingo 6 de junio realicen el voto útil o voto inteligente a favor de Zamora Gastélum, quien se ha comprometido a retomar algunos temas propuestos en su agenda ventilada en la actual campaña política.

Por su parte, Mario Zamora dijo que Gloria González Burboa es el mejor ejemplo de la mujer sinaloense porque es decidida y no espera a que nadie le diga lo que tiene que hacer.

Sé que a Gloria lo que más le ocupa y preocupa es que a Sinaloa le vaya mejor. Lo que vemos es esa decisión con altura de miras, pensando en Sinaloa, pensando en la gente, en cómo en el presente podemos construir el mejor futuro. Te agradezco, Gloria, tu decisión

El próximo gobernador de Sinaloa añadió que aún en la recta final de la campaña, y en vísperas de la elección del 6 de junio, más y más ciudadanos continúan adhiriéndose a su proyecto de gobierno porque ven y sienten que es la mejor visión para consolidar el desarrollo social y económico de la entidad.

Bienvenidos todos los sinaloenses de bien que quieren que Sinaloa siga avanzando. Esta es una amplia convocatoria a hombres, mujeres y jóvenes, a todos los que quieren que Sinaloa se construya en unidad, sin divisiones, el estado que anhelamos

MJP