Declaran culpable a exfuncionaria de Borge por peculado

La exdirectora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) de Quintana Roo en el gobierno de Roberto Borge, Paula González Cetina, fue declarada culpable por el delito de peculado.

Durante su administración al frente de la CAPA se detectó un desvío de 1 mil 55 millones de pesos por una contraprestación pagada por la empresa Aguakan, por la concesión del sistema de agua potable en Playa del Carmen.

González Cetina fue detenida el pasado mes de noviembre de 2017 y desde abril del 2018 permanece en arraigo domiciliario.

El pasado jueves se le declaró culpable por los delitos mencionados, sin embargo, será hasta el 21 de febrero cuando se le dicte sentencia.

"CON EL ALMA ROTA"

A través de sus redes sociales, la ex funcionaria expresó que se encontraba "con el alma rota y muy triste", tras la declaración que la inculpa.

"No me arrepiento de haber pasado 16 años poniendo mi mejor esfuerzo y dedicación, nunca imaginé estar en la situación en la que hoy me encuentro", escribió.

Además, lamentó la decisión del Juez al emitir la sentencia condenatoria en su contra, y la calificó como irónico, siendo una transferencia realizada al Gobierno del Estado y ser ellos mismos quienes la acusan.

Aseguró que su lucha seguirá conforme a su derecho.

