Debanhi bajó del taxi por acoso, señala papá; duda si plantaron cuerpo de su hija

MONTERREY.- Mario Escobar, papá de Debanhi Escobar, afirmó este viernes que el fiscal de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero, no supo manejar el caso de su hija y acusa que nunca le dio una copia de la carpeta de investigación.

TAMBIÉN LEE: ELLAS FUERON LAS CINCO MUJERES QUE ENCONTRARON TRAS LA BÚSQUEDA DE DEBANHI

Mario Escobar cuestionó si no plantaron el cuerpo de su hija en la cisterna del motel Nueva Castilla, en el estado de Nuevo León e insistió en no creer en la versión de la Fiscalía en cuanto a que cayó en forma accidental.

"Es mentira, es totalmente mentira, y tienen que llegar hasta las últimas consecuencias para encontrar a los culpables para que no sigan haciendo esto. Sabemos que esto es una zona de peligro, es una zona sitiada . No tengo miedo en decirlo, porque ya no tengo a mi hija", añade Escobar.

Tras exigir justicia sobre el actuar de las autoridades en el caso de su hija, Escobar comentó que los videos que se muestran están editados. Indicó, entre otras irregularidades, que ni él ni la oficina de búsqueda de personas tuvieron nunca una copia de la carpeta de investigación.

Mario Escobar afirmó ante medios de comunicación frente al motel donde hallaron el cuerpo que su hija está muerta por gente incompetente y por acosadores.

"Mi hija bajó del taxi por acoso", e l padre de Debahni asegura que existen videos en los que se aprecia que el taxista Juan David "N", quien transportaba a la joven, intentó tocarla.

SEÑALA PADRE DE #DebanhiEscobar A JUAN DAVID CUELLAR DE AGRESIÓN SEXUAL A SU HIJA ANTES DE SU DESAPARICIÓN



Asegura que el conductor de @DiDi_Mexico le realizó tocamientos a la estudiante y por eso ella se bajó de la unidad pic.twitter.com/CCPC6sxDKO — Itzel Cruz Alanís (@i_alaniis) April 22, 2022

"Dentro de los videos que analizamos y que se tardaron bastante por parte de la Fiscalía, hay un video que aparece el taxista y analizado por la Fiscalía, argumentado por la Fiscalía, con fotografía documentada, se sube mi hija Debanhi al taxi de él, antes de aparecer en la foto que todos conocemos verdad, después de analizarlo la Fiscalía, hay un documento donde el taxista Juan David, extiende la mano a los pechos de mi hija y de ahí yo supongo que mi hija no aguantó el acoso porque es un acoso, en donde el fiscal dice que no hay delito que perseguir, estoy molesto con el Fiscal y hay gente que estuvo de testigo, muchos testigos", asevera.

"LA FISCALÍA NO HIZO SU CHAMBA"



Aseguró que cuatro veces catearon el motel donde hallaron el cuerpo de Debanhi y por qué a la quinta aparece; pregunta: ¿la plantaron?

A 13 días de la desaparición de Debanhi, se sumó a los grupos que la buscan y a los padres de ella, la Comisión Nacional de Búsqueda, con la presencia de la titular Karla Quintana quien en principio rechazó hablar a la prensa.

Solicitamos que se nos uniera la Comisión Nacional de Búsqueda para, de alguna manera, buscar más rápido, porque ya son muchos días, si se suma alguien más es mucho mejor porque tenemos muchos más ojos y muchas más manos", dijo Mario Escobar, padre de Debahni, ayer jueves.

En un video se observa al padre de la joven gritar a los elementos que arribaron al lugar para buscar a Debanhi. "13 días aquí, ¿cuántas veces estuvieron aquí?".

Por la madrugada del viernes, el padre de Debanhi aseguró que el cuerpo hallado corresponde a su hija, aunque la fiscalía de Nuevo León no ha confirmado el hallazgo.

"No llegamos al resultado que el corazón de mi esposa y el mío pedían, querían, exigían, y mi hija está muerta y no sé qué hacer", dijo.

Mientras transmitía en vivo la página Mafian Tv en Facebook, autoridades cercaron Motel Nueva Castilla en Escobedo.



Papá de Debanhi grito a los investigadores "13 días aquí, cuantas veces estuvieron aquí" #DebanhiEscobar pic.twitter.com/WI54QD5UNy — Mario Castillo (@mariocastillob) April 22, 2022

¿QUÉ DICEN LOS GOBIERNOS FEDERAL Y ESTATAL?

En la mañanera de este viernes, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), Ricardo Mejía, informó que el cuerpo localizado en la cisterna del motel Nueva Castilla, en el estado de Nuevo León, sí corresponde a Debanhi.

"El día de ayer se localizó un cuerpo de una femenina sin vida dentro de las instalaciones del Motel Nueva Castilla en Escobedo, Nuevo León, a escasa distancia de donde fue ubicada en la última ocasión la joven Debanhi, y dentro de esta cisterna de agua, a una profundidad de cuatro metros, fue localizado el cuerpo de una mujer.

"Aquí se aprecia (muestra gráfica), en la siguiente lámina, la vista trasera e imágenes satelitales del Motel Nueva Castilla en donde se localizó el cuerpo de Debanhi", precisó.

Luego dijo que solo falta la confirmación genética de que el cuerpo corresponde a Debanhi, para lo cual las autoridades de NL ya realizan la necropsia correspondiente.

Mientras tanto, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, solicitó a las autoridades esclarecer los hechos con la verdad.

"Pido con mucho respeto a la Fiscalía, que se haga una Fiscalía abierta, de puertas y paredes de cristal, que nos den a conocer todo lo que salga en la autopsia y la evidencia. Uno, para certeza de la familia; dos, para tranquilidad y aclaración de la sociedad", solicitó en un breve video.

Sobre el caso de Debanhi, les platico lo siguiente.

(Video completo en YouTube, Facebook, e Instagram). pic.twitter.com/wv8eJfzmQY — Samuel García (@samuel_garcias) April 22, 2022

"Tanto el papá como un servidor, toda la ciudadanía y los colectivos queremos saber la verdad, qué pasó, y por eso yo exhorto respetuosamente a la Fiscalía que hagan el esfuerzo porque el día de hoy, a la brevedad, nos den a conocer un minuto a minuto", dijo el gobernador.

"Los vídeos, las fotos, las evidencias, los cateos, las rutinas, porque creo firmemente que tenemos derecho a conocer qué hay en esa investigación para que la verdad salga a relucir y porque tenemos el derecho a ser informados", pidió.

Incluso dijo que la familia de Debanhi se reuniría con él.