De stripper a secretario de educación en Veracruz

RODRIGO BARRANCO DÉCTOR/ CORRESPONSAL 26/05/2019 07:12 p.m.

BOCA DEL RÍO.- Desde adolescente, Zenzayen Escobar García procuraba su cuerpo en el gimnasio "Animals", de la ciudad de Orizaba. Las pesas y aparatos no eran ajenos para él, desde pequeño observó a sus primos ejercitarse, todos los días, era necesario para la profesión que ejercían: la de strippers.

En menos de dos décadas, aquel muchacho, tuvo una carrera meteórica dentro de la política veracruzana. En la actualidad, a sus 34 años, es secretario de educación de Veracruz, amigo cercano del gobernador, Cuitláhuac García Jiménez y, dispone del presupuesto más alto en el gobierno, que es cercano a los 47 mil millones de pesos, en el ejercicio 2019.

Sin embargo, su pasado como bailarín exótico en antros, bares y en domicilios particulares lo persigue. Sus detractores dentro del magisterio no conciben que una persona con una nula preparación dentro de alguna escuela normal esté a cargo.

Integrantes del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano, una organización afín a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), lo desconocen como uno de sus integrantes, pese a que Escobar en uno de sus fundadores.

Antes de rendir protesta como secretario en el gabinete estatal, en diciembre del 2018, maestros filtraron una fotografía de la tarjeta de presentación de un stripper con el mote de Tarzán Boy. La imagen, blanco y negro, pone a disposición servicios de bailes: privados, en bares y antros, de la región de Orizaba, al lado, está la imagen del joven Zenyazen, con el torso descubierto, cabellos alborotados y en calzoncillos.

El 16 de octubre del 2017, es la única ocasión que el secretario habló sobre el tema, en un programa de internet llamado "Desde el cascarón", en el cual le cuestionan la veracidad de esa información.



"He practicado 11 años físico-constructivismo y fitness, hace tiempo. Como tal, un servidor, he ganado muchos concursos, estatales. En el 2013, fui al campeonato nacional que fue en Puebla, ahí no obtuvimos ningún lugar, pero, pues ya ahorita ya no ¿a qué hora?", contestó ante la duda de una de una persona del público que le cuestionó vía redes sociales.

Ante la ambigüedad, el entrevistador le pregunta de manera directa si fue o no stripper, cuando era joven, como lo han señalado.

"No, pues fui constructivista"

-¿Nunca te pagaron por ir a bailarle a una mujer?

"Pues nosotros íbamos a presentarnos, nada más, pero al final, si tengo primos que se dedican a eso. No uno, varios. Y al final, yo quiero ser muy abierto, porque muchas veces se ha dado mucho ese tema y lo siento como discriminación, porque es un trabajo respetable y, sobre todo, también, es más respetable a robarse el dinero del pueblo, porque al final se lo ganan con el sudor de su cuerpo".

La meteórica carrera

El titular de la Secretaría de Educación de Veracruz nació en la ciudad de Río Blanco, aunque, comúnmente, se presenta como originario de Córdoba. En su mandato (2010-2016), Javier Duarte de Ochoa hacía lo mismo, había nacido en el puerto de Veracruz, pero insistía en que era cordobés.

Según entrevistas otorgadas a medios de comunicación, a los 16 años contrajo nupcias con su esposa y tuvo una hija que en la actualidad ya es universitaria.

Durante esos años, él mismo relata que vivió situaciones difíciles, por eso tuvo que trabajar en diferentes oficios para sacar adelante a su familia y ayudar a su madre, una maestra de telesecundaria.

En el 2008, a los 23 años de edad y sin tener un título profesional logró una plaza magisterial, primero en Río Blanco y luego en la escuela Madero de Córdoba.

Cinco años después, junto a otros docentes de la zona centro del estado de Veracruz conforman el Movimiento Magisterial Popular Veracruzano (MMPV), una agrupación de izquierda cercana a la CNTE.

En el 2013, sus integrantes iniciaron una movilización para protestar contra la Reforma Educativa que era planteada por el entonces presidente de la república, Enrique Peña Nieto.

Desde ese momento, el grupo tomó fuerza. Era común ver a Zenyazen llegar a protestar con cientos de maestros cuando el mandatario nacional visitaba algún municipio en el estado.

Incluso, en varias ocasiones fue fotografiado enfrentando a la Policía Federal a sillazos y arrojando botellas contra granaderos.

Sus seguidores arribaban en autobuses rentados, lo que generó suspicacia. Algunas columnas locales aseguran que eran patrocinados por los mismos integrantes del gabinete de Javier Duarte de Ochoa, por personajes como Edgar Espinoso y Adolfo Mota.

Durante esa lucha conoció al actual gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien lo invitó a formar parte del naciente Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que encabezaba en Veracruz gracias a su padre, el ex diputado perredista, Atanasio García Durán, quien era amigo personal de Andrés Manuel López Obrador.

El pacto político entre ambos se da en noviembre del 2015, cuando Zenyazen, ya como vocero del MMPV y Cuitláhuac, como diputado federal, protestan para impedir la evaluación docente en Xalapa, tomando el gimnasio Omega, en donde se aplicarían las pruebas a los maestros.

Del odio al amor

Con el crecimiento de Morena, el Movimiento Magisterial decide apoyar ese partido condicionando un escaño plurinominal dentro del Congreso Local, cargo que le fue dado a Escobar García, que ya era para ese entonces (2016), la figura más representativa de la lucha contra las evaluaciones educativas.

Una vez como diputado y coordinador de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional, sus compañeros de lucha tuvieron fricciones con él, que terminaron en rencillas en vísperas del diciembre del 2018, cuando Cuitláhuac García asumió el poder como gobernador.

Entre la clase política existía el rumor de la llegada de Escobar a la Secretaría de Educación, algo que repudiaban los docentes pues, para ellos no contaba con el perfil necesario.

Ese mismo mes, apareció en la Secretaría de Educación Pública (SEP), el registro como licenciado en Ciencias de la Comunicación de Zenyazen, a unas horas de rendir protesta como titular en la SEV.

El titulo generó el rechazo de los profesores porque él se decía graduado de la Normal Veracruzana y no había constancia que el nuevo funcionario cursara una carrera en la Universidad de Sotavento, instituto que le dio el aval para obtener el documento.

Aunque, Zenyazen Escobar García parece que mantiene la estabilidad entre los sindicatos que hay en la entidad, cuenta con el repudio del ala más radical, el MMPV, quien se dice traicionado por quien fue su máximo representante.

