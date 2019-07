"¿De qué se trata, de jugar al gato y al ratón?", pregunta Fox a AMLO

El expresidente Vicente Fox respondió este sábado vía Twitter a Andrés Manuel López Obrador sobre los impuestos que supuestamente debe y que el SAT habría confirmado. Fox aclaró aclaró que no tiene ningún pendiente con Hacienda.

Y afirmó en su mensaje que no entiende las declaraciones de AMLO. Le preguntó de qué se trata, si acaso es un juego de "al gato y al ratón" o si así se defiende de su "mala administración".

No tengo pendiente ningún pago de impuestos. @lopezobrador_

Menos entiendo tus declaraciones.

¿De qué se trata, del juego del "gato y el ratón"?

¿Así te defiendes de tu mala administración? — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 20 de julio de 2019

Las deudas del exmandatario derivan de que en el sexenio de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se le condonó el pago de impuestos a empresas en las que tiene participación, detallaron.

López Obrador reveló este viernes que un expresidente mexicano, del que no dio el nombre, es investigado por tener cuentas pendientes con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Posteriormente, en un tuit de respuesta al periodista José Cárdenas, sobre qué partido había gobernado mejor, Fox contestó:

"Los del PAN: Gobiernos honestos, democráticos, transparentes y de RESULTADOS!! Vota PAN, 2021. Vota MC, PRD, PRI, ganemos el congreso a Morena. Pongamos riendas y freno a López o termina con nuestro Gran País!! Viva México por siempre!!", tuiteó el expresidente.

Sin duda, 2 administraciones, 2 triunfos.

Los del PAN: Gobiernos honestos, democráticos, transparentes y de RESULTADOS!!

Vota PAN, 2021.

Vota MC, PRD, PRI, ganemos el congreso a Morena.

Pongamos riendas y freno a López o termina con nuestro Gran País!!

Viva México por siempre!! https://t.co/6wPn53yFjy — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 20 de julio de 2019

En una mañana muy activa en redes sociales, Vicente Fox posteó:

Es claro, a mayor CORRUPCION mayor costo!!



Cuesta sacar crudo 26% más a Pemex

Cd. de México (Pemex) no sólo enfrenta problemas de endeudamiento, sino costos crecientes por extraer petróleo.¬†En el campo insignia del activo Cantarell, Akal, el costo se elevó 66 por ciento. — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 20 de julio de 2019

En su siguiente tuit, comentó un posteo del diario El Financiero a un artículo del periodista Raúl Cremoux sobre la visita de Mike Pompeo a México este domingo. Fox comentó:

"Nunca antes desde Santanna... López has hecho perder toda dignidad y soberanía a nuestro País... De rodillas ante los yanquis"





Después habló sobre la visita de AMLO a hospitales en el país. Ante la crítica en redes sociales sobre por qué el mandatario no ha visitado un centro de detención de migrantes o un hospital de la mujer, el expresidente respondió:

"Ese López es un desalmado y falto de compasión"

"No los visita porque se percatará de su grave error de someterse a Trump y entregar la soberanía al imperio... Además en su búsqueda de control político no le importan los sentimientos de los más ofendidos y olvidados... No sabe ponerse en los pies del otro, no sabe lo que es compasion"

Lo reto a que se presente, junto con su familia.

Ese es el López desalmado y falto de compasión! https://t.co/YvoxUcXllc — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 20 de julio de 2019

No los visita porque se percatará de su grave error de someterse a Trump y entregar la soberanía al imperio

Además en su búsqueda de control político no le importan los sentimientos de los más ofendidos y olvidados

No sabe ponerse en los pies del otro, no sabe lo que es compasion https://t.co/nJUIf9O3Sd — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 20 de julio de 2019









