De prisión a casa: la suerte de 8 excolaboradores de Duarte señalados por corrupción

Xalapa, Ver.– La detención de ocho excolaboradores de Javier Duarte de Ochoa, imputados por delitos relacionados con actos de corrupción, terminó por exhibir el mal trabajo de la Fiscalía de Veracruz, pues todos ellos, libraron la cárcel apoyados de amparos federales al justificar enfermedades y abusos de la procuraduría al fijar medidas cautelares en su contra.

Con ello, las críticas se avivan contra Jorge Winckler Ortiz, Fiscal General y abogado particular del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, quien ha sido señalado por el mandatario estatal Cuitláhuac García de haber emprendido una cacería contra exduartistas con fines electorales en favor del excandidato a gobernador por el PAN, Miguel Ángel Yunes Márquez.

1.- Francisco Valencia, de la cárcel a su casa. Firmará en juzgados cada 15 días.

La liberación más reciente se dio este 04 de diciembre. Francisco Valencia García, exdirector de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV), imputado por el desvío de 435 millones de pesos del erario público, seguirá su proceso judicial en libertad luego de que la juez de control, Alma Aleida Sosa Jiménez, modificó sus medidas cautelares a petición de su abogado, Francisco de Jesús Esteban Silvestre.

Al exfuncionario que se consolidó como empresario restaurantero en los sexenios de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte, la juez le concedió regresar a casa a cambio la exhibición de una garantía económica y permanecer en el distrito judicial de Xalapa.

Valencia García fue detenido el 31 de marzo de 2017 y acusado de la comisión de los delitos de peculado, abuso de autoridad, tráfico de influencias, incumplimiento de un deber legal y coalición. La parte acusatoria, la Fiscalía de Veracruz, lo responsabilizó de haber transferido de manera ilegal 215 millones de pesos en 2013, de la CAEV a la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN); y 220 millones mediante la misma operación, en 2014.

2.- Mauricio Audirac Murillo, pagó 100 mil pesos como medida cautelar para ir a casa

Este 03 de diciembre, Mauricio Martín Audirac Murillo, exsecretario de Finanzas de Javier Duarte, también obtuvo su libertad mediante un amparo federal al ser considerada la medida cautelar de prisión preventiva como excesiva. Al imputado se le fijó una garantía económica de 100 mil pesos, la restricción de no salir de México, y deberá acudir al penal de Pacho Viejo a firmar asistencia cada quincena.

El exduartista fue detenido el 30 de marzo de 2017, señalado por malversar 2 mil 300 millones de pesos en fondos del Sector Salud, en posible coalición con Leonel Bustos Solís, extitular del Seguro Popular, y primer duartista en lograr seguir su proceso en libertad, quien hoy es prófugo de la justicia.

Audirac Murillo fue imputado por los delitos de incumplimiento de un deber legal, abuso de autoridad y del presunto desvío de recursos. De acuerdo con los señalamientos de la Fiscalía, los 2 mil 300 millones de pesos desviados se abrían realizado en el periodo entre el 21 de junio del 2014 y el 17 de marzo del 2014, tiempo en que Audirac se desempeñaba como Secretario de Finanzas de Javier Duarte.

3.- Flavio Ríos Alvarado, exsecretario que ayudó a escapar a Duarte, libró las rejas

Tras el pago de cinco millones de pesos como garantía económica y la entrega de su pasaporte, el exgobernador Interino Flavino Ríos, pasó de enfrentar su proceso en prisión por los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias y encubrimiento por favorecimiento a estar en su domicilio en la ciudad de Xalapa.

Aunque la juez de control de Veracruz había dictado un año de prisión preventiva para el sucesor de Javier Duarte, a quien presuntamente ayudó a escapar en un helicóptero del gobierno estatal, solo pasó siete días preso. El 19 de marzo fue trasladado al Hospital Los Ángeles por presentar hipertensión arterial con un antecedente de pre infarto, y ello le valió para no regresar a su celda.

4.-Leonel Bustos Solís, liberado y prófugo de la justicia

Leonel Bustos Solís, ex director del Régimen Estatal de Protección Social, el 31 de enero de 2016 logró salir del Penal de Pacho Viejo, donde estuvo recluido 11 días por abuso de autoridad, peculado, tráfico de influencias e incumplimiento de un deber legal.

De acuerdo con las imputaciones de la FGE, en 2014 fue partícipe de un desvío de 2 mil 300 millones de pesos que estaban destinados para los programas del Seguro Popular y Oportunidades. Sin embargo, el exfuncionario consiguió su libertad mediante el amparo de un juez federal.

Su liberación desató críticas contra el gobierno de Yunes Linares y la Fiscalía de Winckler. Aunque el 28 de abril de 2017, un juez federal negó la suspensión definitiva contra la orden de aprehensión de Bustos Solís y se esperaba una pronta recaptura en una audiencia intermedia del 02 de marzo de ese año, Bustos no se presentó y desde entonces permanece prófugo de la justicia

5.- Juan Antonio Nemi, acusó tener problemas gastrointestinales y regresó a casa

Juan Antonio Nemi Dib, exsecretario de Salud en el gobierno de Javier Duarte, pasó de una celda en el Penal de Pacho Viejo a su casa, luego de que expusiera ante un juez lesiones en la columna vertebral y problemas gastrointestinales que ponían en “peligro su vida”. El exfuncionario, presenta cargos por abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal.

Nemi Dib, fue detenido el 23 de diciembre de 2017 en el estado de Puebla y acreedor a un año de prisión preventiva, al ser acusado por la Fiscalía de haber permitido la adjudicación de 186.7 millones de pesos a la empresa "Gran Marca Proyectos SA de CV" encargada de realizar la construcción de la Torre Pediátrica en el municipio de Veracruz, obra que no fue concluida.

La FGE además señaló a Nemi Dib de haber autorizado la entrega de 110 millones de pesos a la misma empresa, en el sexenio del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa. Pero el 28 de septiembre de 2018, la juez Alma Aleida Sosa Jiménez concedió la prisión domiciliaria al ex secretario tras exponer problemas de salud graves. Nemi Dib permaneció hospitalizado desde el 01 de septiembre del año corriente y no volvió a su celda en el penal de mediana seguridad.

6.- Augusto Morando Turrent, empresario liberado por medidas excesivas de Fiscalía

Cesar Augusto Morando Turrent, constructor de la empresa Gran Marca Proyectos, S.A. de C.V., responsable de la construcción de la Torre Pediátrica, obtuvo su libertad tras ganar un amparo federal para cambiar la medida cautelar de prisión preventiva, luego de que la instancia federal concluyera como excesiva la medida aplicada por una juez de Veracruz.

El 04 de julio, Morando Turrent fue detenido en Veracruz y acusado del delito de fraude. La Fiscalía General del Estado (FGE) lo señaló como responsable de anomalías en la construcción del ahora llamado Hospital del Niño veracruzano, que habría provocado un daño patrimonial al gobierno de Veracruz por casi 72 millones de pesos.

Desde la detención del empresario, el entonces defensor recriminó al término de la audiencia de vinculación a proceso una presunta detención política contra su representado, orquestada por la administración de Miguel Ángel Yunes Linares.

El 17 de noviembre de 2018, la juez Alma Aleida Sosa Jiménez cambió las medidas cautelares contra Turrent a la exhibición de una económica y la firma periódica cada semana en un juzgado del Estado.

7.- Georgina Domínguez, exvocera de Duarte permanece en hospital por salmonelosis

Georgina Domínguez Colío, ex coordinadora de Comunicación Social y vocera en el gobierno de Duarte, fue trasladada de prisión al hospital Dr. Rafael Lucio, tras ser reportada grave de salud y argumentar fuertes dolores en el abdomen, fiebre alta que derivaron en una salmonelosis. A la fecha la Fiscalía no ha confirmado su reingreso al penal de Pacho Viejo, Veracruz.

A Domínguez Colío se le acusa de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y coalición en contra del servicio público, por haber otorgado contratos irregulares por 106 millones de pesos a ocho empresas fantasmas. La ex vocera fue detenida el 20 de mayo de 2017 en Xalapa, y acreedora a la prisión preventiva de un año.

8.- Xóchitl Tress, pasó 4 días en prisión y recuperó departamentos regalados por Duarte

Xóchitl Tress Jiménez, extitular del Instituto de Espacios Educativos de Veracruz, fue detenida el 01 de agosto de 2017 en el estado de Jalisco y posteriormente trasladada a Veracruz. Tras pasar solamente cuatro días en prisión obtuvo su libertad mediante un juicio abreviado al declararse culpable del delito de enriquecimiento ilícito.

El juez de juicio dictó tres años de prisión a Tress, pero obtuvo su libertad mediante el decomiso de dos propiedades ubicadas en el fraccionamiento Costa de Oro y el pago de una multa pecuniaria de 40 mil pesos. Como parte de un acuerdo, la Fiscalía de Veracruz concedió a la exfuncionaria –relacionada con Duarte como su pareja sentimental- que se quedara con una de las tres viviendas ubicadas en la zona residencial de la costa jarocha.

