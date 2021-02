De prisión a casa; el proceso de la salida del exgobernador Andrés Granier

VILLAHERMOSA, Tabasco (La Silla Rota).- En una camioneta blanca, escoltado, y recibido con abrazos de las personas que se encontraban en el domicilio, llegó a su casa en Coyoacán, Ciudad de México, el exgobernador de Tabasco Andrés Rafael Granier Melo, para cumplir con su prisión domiciliaria luego de pasar cinco años y siete meses recluido en una celda de la torre médica del Reclusorio Femenil de Tepepan en Ciudad de México.

Granier Melo fue detenido el 13 de junio del 2013 acusado de cuatro delitos federales, todos imputados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Posteriormente, ya detenido Granier, su sucesor Arturo Nuñez Jiménez le interpuso dos denuncias penales más del fuero común, por peculado, que cometió en su paso por la gubernatura.

El imputado, hoy liberado, fue gobernador del estado de 2007 a 2012, y exalcalde de Villahermosa.

El 12 de junio de 2013, el exgobernador se presentó voluntariamente ante la Procuraduría General de la República, en la Ciudad de México, luego de regresar de Estados Unidos. Toda la tarde y noche declaró ante el Ministerio Público. El 13 de junio se sintió mal de salud y fue trasladado al Hospital Ángeles Pedregal para un cateterismo. Luego de ser dado de alta, fue trasladado al Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, acusado del delito de “lavado de dinero” y posteriormente por defraudación fiscal.

A inicios de noviembre del 2013, la Procuraduría General de Justicia del estado, consignó una averiguación contra el ex gobernador y su ex secretario de Finanzas, así como otra docena de ex funcionarios, por su presunta complicidad en el desvío de 196 millones de pesos de la Secretaría de Salud del estado, expediente penal 157/2013, donde se les acusa de los delitos de peculado y ejercicio indebido del servicio público en pandilla.

El 10 de diciembre de 2013, también la Procuraduría General de Justicia de Tabasco (PGJT), consignó la segunda averiguación previa y solicitó el ejercicio de acción penal persecutoria y reparadora en contra del ex gobernador Andrés Granier Melo y otros tres ex funcionarios de la Secretaría de Finanzas del estado, por el presunto delito de peculado —en su modalidad de pandilla—, únicamente del ejercicio fiscal 2012, por la cantidad de dos mil 604 millones 896 mil 873 pesos.

En esa ocasión, el Fiscal General, Fernando Valenzuela Pernas, dijo que la investigación estaba abierta y continuaban las indagaciones -con un concentrado de 31 mil 62 páginas -, en estrecha coordinación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); la Procuraduría General de la República (PGR) y diversas instituciones privadas.

La segunda consignación contra el ex gobernador, derivada de la denuncia de hechos presentada por la Secretaría de Contraloría estatal, el 2 de abril del 2013, por retiros de efectivos irregulares del ejercicio 2012 y desviación de dos mil 604 millones 696 mil 873, dinero que fue retirado en efectivo sin soporte documental de sus gastos.

