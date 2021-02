De las curules a las campañas; empieza el "chapulineo" en Nuevo León

MONTERREY. - Con el inicio de las elecciones en Nuevo León, se aprestan al popular "chapulineo" un buen número de políticos que buscan otros cargos de elección o hacer campañas para reelegirse.

Al menos hasta este miércoles, de los 42 diputados locales, 11 han mencionado su intención de solicitar licencia para buscar una diputación federal o una alcaldía. Mientras que, otros 20 quieren retener la curul y harán campaña para reelegirse.

El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Nuevo León, Luis Donaldo Colosio Riojas, mostró su deseo de solicitar licencia pues, aunque su partido no lo ha definido, podría ir a la candidatura a la alcaldía de Monterrey o incluso, la gubernatura.

Luis Donaldo Colosio Riojas (Cuartoscuro)

Colosio asegura que los movimientos en el Congreso no afectan el trabajo porque se pondrá al tanto al suplente y hasta habría un curso de capacitación.

Al término de la sesión el legislador de MC, opinó que, en nada se impactará el trabajo legislativo y sostiene que la bancada de Movimiento Ciudadano mantendrá siempre su postura de encontrar lo mejor para Nuevo León.

El hijo del extinto candidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta, ha arreciado en las últimas semanas sus actividades de tierra en las colonias.

Por otro lado, Ivonne Bustos, diputada coordinadora del Partido Verde Ecologista, coincide en que no habrá estancamiento en el trabajo y no se afectará. Ella buscaría la reelección, pero no lo ha definido aún.

Ivonne Bustos, diputada coordinadora del Partido Verde Ecologista

También coincide con Colosio Riojas en que, cada suplente está preparado y además se le capacitará para afianzar su conocimiento en torno a la operación del Congreso y los principales temas.

En el Congreso de Nuevo León, otros legisladores que han externado su intención de pedir licencia son: Francisco Cienfuegos, del PRI, que buscaría la alcaldía de Monterrey; Ramiro González, de Morena, que iría por la de Apodaca, y Marco González, también de Morena, que se encamina al municipio de Santiago.

Tanto Ramiro González como Marco González, renunciaron a la militancia priista para ir a Morena.

Cienfuegos es coordinador de los diputados del PRI y ya fue alcalde del municipio de Guadalupe, pero ahora buscará Monterrey, donde incluso ha realizado algunas apariciones en eventos del actual edil regio Adrián de la Garza, el viable candidato a la gubernatura por el tricolor.

Congreso de Nuevo León

Jesús Nava diputado local del PAN, solicitará licencia este jueves para ir en busca de la presidencia municipal de Santa Catarina, según informó a los medios locales.

Por su parte, Ramiro Moreno, quien es el coordinador de la bancada de Morena en el Congreso, sin dar mayores informes asegura que seis legisladores de ese partido estarán en la boleta para el proceso electoral del 2021.

Interrogado acerca de los movimientos en Morena, tras terminar la sesión del Congreso y en charla con los reporteros, afirmó que están en el afine de las acciones a seguir, pero sólo reiteró que sí habrá morenistas que salgan de la legislatura, en la contienda electoral.

Carlos de la Fuente, coordinador de los diputados del PAN, solo señala que muchos de los 15 legisladores participarán en la boleta como candidatos, pero, hasta hoy, no dio nombres.

Juan Carlos Leal, diputado local del Partido Encuentro Social (PES), dijo que pedirá licencia para ir en busca de una diputación federal.

Leal se ha caracterizado por mantener un enfrentamiento directo con la comunidad Lésbico Gay, pues se ha mostrado en contra de la despenalización del aborto y de la homosexualidad.

En diciembre de 2018 sostuvo un enfrentamiento en el lobby del Congreso con Mario Rodríguez Platas, uno de los dirigentes de la comunidad Lésbico Gay, quien incluso, lo retó a golpes, pero la seguridad del recinto lo impidió.

Juan Carlos Leal, diputado local del Partido Encuentro Social (PES)

Por parte de la bancada del PRI, cinco de los nueve diputados pedirán licencia; dos para una curul federal y tres para reelegirse, aunque al final todos dependen de las reglas que fije su partido.

Luis Donaldo Colosio, quien aceptó que pedirá licencia, también dice que no le han manifestado esa intención otros legisladores de su bancada. Sin embargo, prácticamente es un hecho que Tabita Ortiz, Horacio Tijerina y Arturo Bonifacio de la Garza, podrían buscar la reelección.

Por el Partido del Trabajo, quiere repetir en la curul local Asael Sepúlveda, mientras que Ivonne Bustos busca lo mismo desde su bancada del PVEM.

LA DISPUTA DEL PRI POR LA GUBERNATURA

En cuanto a otros políticos fuera del Poder Legislativo, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, se perfila como el abanderado a la gubernatura por el PRI y también estaría listo para pedir licencia tras dos periodos al frente de la Ciudad.

Encuestas locales lo sitúan como el más viable candidato a la gubernatura por el PRI, y su gobierno local ha sido calificado con puntaje de entre 7 y 8 a 8.5.

Pertenece al grupo del ex gobernador Rodrigo Medina de la Cruz, con quien fue procurador de Justicia.

Alcalde Adrián de la Garza Santos y Rodrigo Medina

Medina y su grupo manejan el PRI estatal y desde las elecciones de 2015 y 2018 han colocado candidatos locales y federales.

Por otro lado, dentro del hermetismo que se tiene, la aspirante a la candidatura por el Partido Revolucionario a la gubernatura del Estado, Cristina Díaz Salazar, quien no pertenece al grupo que controla al partido, el ex gobernador Rodrigo Medina, buscaría la reelección en la alcaldía de Guadalupe que ahora gobierna.

Díaz Salazar, ha sido dirigente nacional de la CNOP y líder interina del CEN del PRI, además de senadora y diputada federal y local. Con anterioridad gobernó Guadalupe y, de darse la búsqueda de la reelección sería la tercera ocasión.

Cristina Díaz Salazar

La semana pasada, Miguel Treviño, alcalde de San Pedro Garza García dio a conocer a la prensa su intención de reelegirse, nuevamente como independiente.

Treviño, un activista social en contra de la corrupción derrotó al PAN que por más de 20 años gobernó esa localidad metropolitana y ha mantenido una administración sin muchos problemas más que la oposición de grupos panistas.

Osvaldo Serna Servín, dirigente de la Federación Estatal de Asociaciones Vecinales "Teresa Servín López", cuestiona el actuar de las y los políticos que buscan hacer una campaña para otro puesto de reelección, pues asegura, no han aportado nada durante ni antes de la pandemia.

“Con qué cara van a pedir el voto y tocar puertas, si en su mayoría, nunca se han parado a ofrecer durante la pandemia una despensa, una ayuda. La gente los va a correr, nunca se han parado en esta crisis, no se diga antes de la pandemia", señaló.

También el secretario General de la Federación Estatal de Sindicatos de Trabajadores del Autotransporte (FESTA), Serna Servín, quien está en contacto con las colonias y las barriadas al llevar alimentos básicos dos veces a la semana a distintos municipios conurbados, relata que el hartazgo y el enojo están presentes en la gente.

"Hay rabia, no tienen vergüenza, la gente los odia, como van a tocar las puertas para pedir el voto, a mi me consta lo vemos en los barrios, nos lo dicen. Y pues allá quien quiera arriesgarse a tocar una puerta", advierte.

En entrevista con LSR, Osvaldo Serna, quien es priista, reconoce que ni en su partido ni en otros, se han acercado a la gente, "no terminan por entender que los ciudadanos nos reclaman su cercanía, mentira que se han solidarizado, ahí están los resultados, repudio al PRI y a lo que huela a partidos políticos".

Desde hace tres años, con las Asociaciones Vecinales, Serna asiste un par de ocasiones a diversos barrios con alimentos básicos, asesorías legales, de Infonavit, IMSS, médicos generales, odontólogos, podólogos y otorgamiento de becas para el Instituto Universitario Tecnológico de los Trabajadores.

"Qué no nos digan mentiras, las clases populares están olvidadas, ya se acabó el corporativismo y el clientelismo, haber como le va al PRI, mal seguramente, pero en general, insisto, con que cara se presentarán ante la gente".