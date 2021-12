¿De dónde vienen las uvas que los leoneses se comen en Año Nuevo?

León.- Aunque cualquiera pudiera pensar que las uvas que nos comemos en León en Año Nuevo son producidas en territorio nacional no precisamente es así.

Si bien hay productores de esta fruta en el país como el propio Guanajuato, Zacatecas, Sonora y Aguascalientes, hay circunstancias por las cuales también se importan de otros países.

En un recorrido por el mercado Descargue Estrella, comerciantes reconocieron que las que venden para la celebración de fin de año actualmente son importadas de otros países.

Estados Unidos, Chile y Perú son los países de donde los comercios en León principalmente importan uvas para venta este diciembre.

"Toda la uva se produce en Estados Unidos y Chile. Ahorita, por la importación se ha incrementado un poco pero casi está al precio del año pasado", señaló don Rigoberto Hurtado, quien tiene su negocio en este importante sitio comercial de León.

"La de Chile es más cara, porque trae mejor calidad y sabe mejor, cuesta 100 pesos. Sí se produce en México, pero ahorita la están usando para vino tinto".

Agregó que sus proveedores son mexicanos, pero la importan otros países y él ya la obtiene aquí en Guanajuato.

La que vende proveniente de Chile cuesta 100 pesos. La de Estados Unidos la logra vender en 60 u 80 pesos al público.

"A mí directamente no me venden productores de México, sé que la producción nacional la utilizan para otras cosas que no es de utilización de mesa", agregó.

Actualmente un comerciante que vende uvas se saca una ganancia de entre cinco y diez pesos por kilo.

Fabiola Domínguez señaló que las ventas están tranquilas hasta el momento, peso espera que los días de venta sean el jueves y viernes, precisamente en fin de año.

Ella venda uva de la negra, sin semilla a 80 pesos, y uva de la verde a 100 pesos el kilo, la cual no tiene semilla.

También sus productos son importados de Perú, Chile y Estados Unidos.

"Es que ya pasó la temporada de la uva de aquí. Cuando es temporada de la uva de Zacatecas o Aguascalientes, te anda valiendo 15 pesos el kilo, pero es por temporada", expresó.

"Ahorita el costo sí anda elevado. Es porque viene de fueras y se paga en dólares, entonces es por eso que sube el precio. Estamos esperando a ver si el jueves o viernes llega otra un poco más económica", dijo.

Aunque se trata de un producto que se utiliza mucho en año nuevo, no todos los vendedores de fruta ofertan este producto.

Actualmente una caja de la fruta en llega a costar a los comerciantes hasta 700 pesos.

PR