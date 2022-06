"De 10 años andan con cuchillo, los ayudamos a ser niños", Lupita y David "llenan pancitas"

HERMOSILLO. - "Mamá, ya tengo la pancita llena", las palabras de su hija pequeña resonaron en la cabeza de Guadalupe Mendoza. Ese día, de hace casi dos años, la pandemia por covid-19 estaba en su peor momento: Su esposo no tenía trabajo y no tenían para comer, fue hasta que alguien les donó despensa que pudieron cenar. Lupita, como la llaman de cariño, pensó en todos aquellos niños que se dormían sin cenar. Eso la motivó a abrir un comedor para dar alimento a niños con necesidad.

En entrevista con La Silla Rota, Lupita cuenta los momentos ha enfrentado su familia y cómo, a pesar de lo poco que tienen, han logrado ayudar a otros niños con al menos un plato de comida.

En el año 2020, cuando recién se desató la primera ola de contagios de covid-19, su esposo fue uno de los primeros con el virus y los dueños del lugar donde rentaban les pidieron retirarse, atemorizados de que contagiaran a otras personas.

(Foto Especial)

Tras un ir y venir, Lupita, su esposo David y niñas llegaron a La Lengüeta, una pequeña invasión (asentamiento de personas en un lote despoblado) ubicada al norte de Hermosillo, donde construyeron un hogar para vivir, con material como techo de lámina, cartones, entre otros.

Una mañana, la familia se encontraba en el desayuno cuando un niño, vecino del lugar, se acercó a ellos y les preguntó si no tenían un huevito estrellado para él, porque tenía hambre.

"Un día estábamos desayunando en la casa y pasó un niño y nos preguntó si no teníamos un huevito estrellado, nos dio risa porque quería así un huevito estrellado, pero mi esposo se lo preparó, al día siguiente llegó con sus hermanitos y luego dijo que a ellos si les gusta revueltos", contó entre risas el momento.

Y ahí comenzó todo, ese niño siguió visitando la casa de la familia, con la esperanza de tener un plato de comida, después ya llevaba a sus hermanitos y ellos a sus amiguitos, hasta que fueron alrededor de 9. Sin embargo, por los horarios y el trabajo del esposo de Lupita, decidieron cambiarlo a cena.

"LOS AYUDAMOS A SER NIÑOS, ALGUNOS YA ANDAN CON CUCHILLO EN MANO"

El cenador "Cocinando por pancitas llenas" inició así, con nueve niños que después fue aumentando a 15, luego a 25 y a veces llegan hasta 40 pequeños que buscan un plato de comida.

Lupita explica que además de alimentos, su intención es ayudar a los niños que en su mayoría viven en hogares disfuncionales, con violencia familiar, drogadicción y delincuencia. Incluso, hay menores que ya traen navajas como armas.

Sin embargo, en la casa de la familia les piden solo jugar, reír y ser niños. Hacen actividades, juegan con pelotas y otras dinámicas, para darles diversión y un momento de alegría que no tienen con sus padres.

"Aquí es una colonia conflictiva, de drogadicción. Me dio mucho coraje que una vecina dijo: esos niños son la tercera generación de malandros en La Lengüeta y yo me enojé mucho y le dije que si yo podía hacer algo por ayudarlos lo iba a hacer y sí, jugamos con ellos, como niños, niños de 10 años andan con cuchillo, pero les digo que no, no hay niño malo, los malos son los papás, les damos valores, que sepan las cosas que están mal, disciplina y palabra de dios, para que agarren el rollo los chamacos", detalló en entrevista.

La madre de familia comentó que la mayoría de los padres de los menores no se preocupan por su bienestar. Gastan el dinero en alcohol y otras cosas, pero no en alimento para sus hijos, y aunque saben que en casa de Lupita tendrán de cenar, no muestran solidaridad ni apoyo.

"Son pocos los papás agradecidos, hay pocas, unas mamás que cuando las veo en la calle me saludan con mucho respeto", agregó.

PIDEN APOYO DE LA COMUNIDAD PARA SEGUIR AYUDANDO

Lupita Mendoza decidió crear una página de Facebook después de que su esposo se enfermara de la presión arterial y se quedara nuevamente sin trabajo, con el fin de poder recaudar fondos, despensa o donaciones para continuar con la labor de ayudar a los niños de La Lengüeta.

(Foto especial)

Hoy en día, son más de 2 mil seguidores y han recibido desde alimentos enlatados, postres y hasta dinero para preparar una comida completa.

Para la madre de familia es importante preparar platillos que sabe que los niños disfrutarán como pizza, quesadillas, hamburguesas, pero también ensalada de atún, entre otros. Además, el plato de comida siempre va a acompañado de una fruta y algún postre como donas y pan dulce.

"Cocino gorditas, gallina pinta, cereales, fruta picada, siempre se llevan la frutita a su casa o en la pancita, ensalada de atún, molletes, pizzas. Me he esforzado mucho en darles fruta, dulces, algo que a ellos les gusta no arroz y frijoles como otros comedores", señaló.

Lupita y su esposo David también organizan fiestas en ocasiones especiales como el Día del Niño o Navidad, que es cuando se juntan hasta 120 pequeños y disfrutan de una piñata, dulces, refrescos y pastel.

También buscan festejar los cumpleaños de los niños que acuden diariamente a su casa a cenar, porque en sus casas no les celebran: "que el pastel y el litro de leche no falte".

(Foto especial)

La madre de tres niñas hace un llamado a todos los que quieran apoyar con la labor, ya sea la comida completa de una cena, despensas o transferencias bancarias, pero también quien desee ayudar con una mesa grande para los niños, sillas y material para adecuar más el techo que hoy en día es de lámina y sufren las altas temperaturas del verano en Hermosillo, que alcanzan hasta los 45°.

"Que piensen si de chiquitos pasaron hambre, que recuerden cómo dormían en las noches, aquí hay un lugar para ayudar a muchos niños de escasos recursos para que duerman con la pancita llena. Pueden planear una comida para 30 niños, donar despensas o hacer transferencias. Yo todo transparente, mando tickets, si no la bendición se corta", agregó.

El número de teléfono de Lupita es 6623431061, para quien desee comunicarse con ella y solidarizarse con la labor que hace en favor de los niños de La Lengüeta.

