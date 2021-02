David, el saxofonista cubano que ameniza la cuarentena en calles de NL

Para mantener el ánimo de las personas en medio del aislamiento, el saxofonista cubano David Reyes Bonne, lleva su música a los hogares en el área metropolitana de Monterrey.

A bordo de su camioneta David recorre distintas colonias para llevar alegría a las personas que se encuentran confinadas por el coronavirus.

"Ahorita estamos viviendo una situación bastante difícil", expresó el músico y maestro que llegó a Monterrey hace 11 años. "(Busco) llegar (a la gente) a través de la música y cambiar su estado de ánimo, darle otro sentido y decirle que hay vida, que estamos vivos, que tenemos que ser fuertes".

La idea del saxofonista surgió cuando él y su esposa, Verónica Morales, decidieron llevarle serenata a un amigo en el sector de San Jerónimo, a quien no veían desde hace tiempo.

Pidió prestado un generador de energía portátil, una bocina y su saxofón soprano, Reyes Bonne fue en su camioneta a la calle donde vive su amigo. Él no salió, pero los vecinos fueron testigos del concierto desde sus puertas.

Para mantener el ánimo arriba, ayer en el Fracc. Bosques de las Cumbres en #Monterrey, un espontáneo amenizó el aislamiento. Los ciudadanos guardaron #SusanaDistancia pic.twitter.com/opPrbm97qV — La Silla Rota (@lasillarota) April 27, 2020

David sale todos los días a ofrecer sus conciertos gratuitos donde ha recibido gratificaciones, como propinas, agua, cerveza, globos y muchos aplausos, entre los temas más solicitados están "I'm yours", de Jason Mraz, "X (Equis)", de J Balvin y Nicky Jam, y "Shape of you", de Ed Sheeran.

A través de su cuenta de Instagram, @reyesboonne, recibe peticiones de personas que quieren que visite su colonia. Hasta ahora ha atendido a 20 de las solicitudes.

Con información de El Norte

(Karla Alva)