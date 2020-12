David, de los escenarios a las calles para alimentar a su familia

HERMOSILLO.- Uno de los giros económicos más golpeados durante la pandemia por covid-19 es el de entretenimiento. Con el cierre de bares, cantinas y la cancelación de eventos sociales, los músicos y las agrupaciones han dejado de percibir sus ingresos y ahora buscan la manera de cómo alimentar a sus familias, comprar el pan de cada día.

Uno de ellos es David Soto, exvocalista del famoso grupo de cumbia "Tropicalísimo Apache" y ahora integrante de la banda "Los jefes de la Comarca".

Desde hace seis meses, cuando la pandemia arreció y la situación económica se volvió más difícil, sale a las calles de Hermosillo con su güiro, el instrumento musical metálico, que se toca raspándolo, para cantar a los automovilistas, a cambio de unas monedas.

En entrevista para La Silla Rota, David, quien fue la voz principal de "Tropicalísimo Apache" en 2007 cuenta que, a pesar de la apertura que tuvieron algunos bares cuando Sonora pasó a semáforo amarillo, las ganancias no fueron las mismas.

Con la agrupación que ahora lidera, "Los Jefes de la Comarca", cobraban ´cover´ de 50 hasta 100 pesos por persona, y en una noche, lograban sacar hasta 5 mil pesos de ganancias.

En la reapertura y con el aforo permitido solo al 50 o 25%, el dinero también disminuyó y ahora obtenían solo 2 mil pesos, para repartirse a todos los integrantes.

"Somos muchos los integrantes y con la apertura solo ganábamos 2 mil pesos... no nos alcanzaba. Entonces yo sabía que tenía que hacer algo para sacar más dinero y mantener a mi familia. Por eso, desde hace seis meses, me pongo en este crucero".

Todos los días, a las 6:00 de la tarde, el músico llega al cruce del bulevar Solidaridad, que atraviesa Hermosillo, con la calle José María Mendoza, al norte de la ciudad: toma su güiro en las manos y se pone a cantar al ritmo de la cumbia lagunera.

David menciona que, en un principio, de lo que las personas daban por su música reunía cerca de mil pesos diarios, pero, conforme la pandemia se fue agravando para todos, las ganancias también se fueron reduciendo, hasta llegar a los 200 pesos.

Aun así, está agradecido con los ciudadanos, porque también le han dado muestras de cariño, palabras de aliento y algunos más le piden fotografiarse con él.

"Yo llegué a Hermosillo hace ya 11 años, y desde entonces me han recibido muy bien todos los hermosillenses, aquí tengo a mi esposa, mis hijos. Y desde que me puse en el crucero me han apoyado, sacaba hasta mil pesos, ahora ya no, pero es que la situación es difícil para todos", agrega.

David Soto es oriundo de la Comarca Lagunera, creció entre Coahuila y Durango. Después, se mudó a California, donde tocaba en diferentes agrupaciones y por una de ellas es que llegó a ser vocalista del Tropicalísimo Apache.

Su canción más conocida es "Dos Mujeres", sencillo por el que es reconocido en todo México, pero también entre las comunidades latinas de Estados Unidos.

Su familia también está llena de talento, como él, que inició en la música desde los 11 años, sus hijos han aprendido el amor a la cumbia y también les gusta cantar, en especial a su hija de 12 años.

"No es porque yo sea su papá, pero mi hija canta precioso, le quiero seguir enseñando, ella canta de todo, cumbia, salsa, baladas y hasta rock", dice orgulloso.

Hasta el momento, David no se ha enfermado del covid-19 y acude a los cruceros de la ciudad con cubrebocas y protección, pero pide a los ciudadanos seguir con los cuidados en estos días festivos, para que no se contagien del virus que ha matado a casi cuatro mil sonorenses y ha infectado a otros 48 mil.

"Yo le pido a la gente que se cuide, más en estas fechas, que se pongan el cubrebocas, se laven las manos, sigan las indicaciones, queremos que esto ya pase pronto y podamos todos regresar a la normalidad".

El músico, sobreviviente de un derrame cerebral hace seis años, continuará firme, como lo ha hecho, con su agrupación y su amor por la música, a pesar de la pandemia que los ha dejado sin trabajo, sin bodas, quinceañeras o bailes en los bares de la capital.

Músicos lograron detener cierre de bares... pero solo por unas semanas

A principios de noviembre, cuando el rebrote de casos por coronavirus todavía no comenzaba a repuntar en Hermosillo, un grupo de músicos y propietarios de centros nocturnos protestaron ante el cierre de bares y antros en la ciudad.

Esto, porque Sonora había retrocedido a semáforo naranja y la Secretaría de Salud había dictado de nuevo el cierre de estos giros comerciales, por no ser actividad esencial, así como la cancelación de eventos sociales.

Carlos Armando Biebrich Téllez, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de los Músicos de Hermosillo se reunió en palacio municipal con la alcaldesa Célida López, quien al día siguiente decretó que la capital sonorense se quedaba en amarillo porque no había evidencias de rebrotes en la capital.

"Tenemos que cerrar cuando estemos en un semáforo que realmente hable de un rebrote y cuando veamos en realidad una curva ascendente de contagios, si seguimos con un comportamiento plano, no tiene sentido que busquemos las medidas para cerrar", dijo en un video de redes sociales, en apoyo a los músicos y sus familias.

Sin embargo, dos semanas después, el 20 de noviembre, ante el incremento de la ocupación hospitalaria, la presidenta municipal decretó que Hermosillo también pasaba a naranja y dio paso al cierre de bares, centros nocturnos y cancelación de fiestas, por parte de la Secretaría de Salud.

Y, desde entonces, los músicos se quedaron sin un lugar de trabajo, en la temporada con más ingresos del año, diciembre y sus posadas.