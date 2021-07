Dany fue víctima de abuso infantil en una casa hogar de Campeche; pide justicia

CAMPECHE.- Dany tenía 10 años cuando fue víctima de agresiones sexuales en la Casa Hogar "San Pedro Pescador", ubicada en Ciudad del Carmen. La menor denunció el abuso ante autoridades de la institución pero la ignoraron, ahora son sus padres adoptivos quienes buscan justicia.

Los presuntos agresores de Dany (nombre ficticio para proteger la identidad de la menor) son Salvador N, así como Luis Ángel y Julián, esposo e hijos de la niñera Lupita, quien a decir de los denunciantes dejó pasar los abusos.

El abuso lo dio a conocer la usuaria de Twitter "Albacea de memorias", quien le dio voz a Rocío Meza y Mateo Talavera, padres adoptivos de la joven, que el pasado 24 de junio denunciaron estas agresiones.

Rocío y Mateo, por medio de Facebook Live, contaron que "Dany" les confesó que en 2018 se la llevaron a vivir seis semanas a la casa de su niñera y ahí fue víctima de violencia sexual en repetidas ocasiones.

La joven acusó a los agresores ante la directora de la Casa Hogar, Martha "N" y a la presidenta del patronato, Karla Patricia "N". A pesar de ello, hubo caso omiso de los señalamientos.

"Mamá, yo le dije a la directora, le dije a la del patronato y nunca me hicieron caso. Le dije a mis niñeras y nunca me hicieron caso. Le dije a la licenciada del DIF y nunca me hizo caso. Yo creí que tú, mamá, no me ibas a hacer caso", dijo "D", según una cita de la usuaria de Twitter.

La víctima también le contó lo sucedido a su psicóloga, la licenciada "Landy". Ella levantó el informe, que fue firmado por la licenciada Gabriela "N", procuradora del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias(DIF).

Los padres adoptivos aseguran que el documento con la declaración de la joven "sigue en las manos de los que quieren encubrir el caso". Además, apuntan que hay más jóvenes en esta situación, víctimas de Luis Ángel "N" y Julián "N".

POSTURA DE LA CASA HOGAR

Al respecto, la Casa Hogar "San Pedro Pescador" ha fijado una postura. Informaron que hasta el momento "no se ha atribuido algún ilícito penal punible a ningún miembro de la institución".

Reiteran su compromiso con las personas en situación de vulnerabilidad, por lo que aseguraron que cooperarán con las autoridades competentes "en el esclarecimiento de los hechos que se han dado a conocer públicamente".

