Daniela, una década de violencia intrafamiliar y, la justicia no llega

TUXTLA GUTIÉRREZ.- Desde hace una década, Daniela Hernández Montoya ha sido agredida física y moralmente por parte de su esposo, José Luis. Hace un año logró salir de su casa, pero él la sigue acosando y, la justicia no llega.

A principios del 2020 Daniela logró dejar a José Luis, luego de denunciarlo ante la Fiscalía General de Chiapas. Sin embargo, la madre de un niño de ocho, el domingo pasado fue atacada a pedradas y, con un arma punzocortante por José Luis, quien le dejó heridas de gravedad en todo el cuerpo.

Su cuñada, Iris Alejandra López, quien la acompañaba en el centro del municipio de Venustiano Carranza, su tierra natal, también sufrió heridas graves.

IGNORADA

Daniela ha sufrido un calvario no solo por los golpes de José Luis ?quien según ella es alcohólico y drogadicto?, sino de las propias autoridades: "no me alcanzan los dedos", asevera, para recordar sus visitas al Ministerio Público para denunciarlo. Nunca la escucharon.

Incluso, José Luis, abogado de profesión, presume sus influencias y, "como le pagaba al MP, luego se burlaba de mí, que no le podían hacer nada, que tenía el apoyo de sus padres, porque él no trabaja, ni ejerce su carrera, y me seguía haciendo daño", cuenta la agraviada de 28 años de edad.

Detalla que a pesar de las denuncias no le han otorgado el divorcio, lo cual sería un procedimiento necesario ante la violencia que vive.

El domingo pasado como entre siete u ocho de la noche, José Luis "N" la interceptó en su vehículo cuando viajaba en su coche, acompañada de su cuñada, sobre la Avenida Central de ese poblado; "Nos cerró el paso y no nos dejaba proseguir. Luego se bajó y nos comenzó a aventar piedras".

Ambas quedaron inconscientes, lo que al parecer aprovechó el sujeto, quien en ese momento también iba acompañado de su nueva pareja, para hacerle a ella heridas con un machete. La escena fue vista por vecinos, pero nadie las defendió.

En estos momentos, Daniela, quien presenta una herida profunda en la espalda, y su cuñada, se recuperan de las lesiones generadas. Ambas tienen collarín y deben de mantenerse en reposo total. "Tengo miedo que me pase algo, incluso a mi hijo, porque él es muy violento", acepta la joven mamá.









Sobre la agresión, detalla: "Me metió como cuatro pedradas en la cabeza, me afectó mucho uno de mis ojos, y en la espalda donde me suturaron con 14 puntos; mi cuñada presenta una herida en la ceja, tiene 7 puntos, y otra de 7 puntos en la pierna; pero nos duele todo el cuerpo, las dos estamos encamadas", confiesa.

Como siempre se dedicó al hogar, en la actualidad carece de ingresos propios para solventar esta situación, e incluso mantener a su vástago; no obstante, el apoyo de su familia ha sido toral.

"Solo pido justicia, que la autoridad me escuche, porque temo por mi vida, que él me vaya a hacer algo peor".

Daniela advierte que el agresor incluso las persiguió ayer martes, cuando interpondrían su denuncia ante la Fiscalía de Distrito Centro, situada en la ciudad de Chiapa de Corzo.

Aparte de que exige la cárcel para su agresor, ella espera que, una vez que se disipe la pandemia por el SARS CoV-2, pueda continuar sus estudios, los cuales dejó truncados hasta el nivel medio superior; "quiero prepararme, trabajar".

Desde el 2016 al 28 de enero de 2021, el Observatorio Feminista contra la Violencia a las Mujeres de Chiapas ha registrado 915 muertes violentas de mujeres, de las cuales 395 son feminicidios y han sucedido 276 tentativas de feminicidio.