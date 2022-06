Daniela: con sus fotos abrieron cuenta en Only Fans; la nueva estafa en Sinaloa

CULIACÁN.- "Estaba por ponerme a estudiar y empezaron a llegarme notificaciones al teléfono. Como estaba concentrada no quise verlas, hasta que me llamó la atención la gran cantidad de mensajes que estaban entrando. Entro a mi WhatsApp y chats de Instagram y veo que muchos amigos y conocidos me compartían este perfil preguntándome si estaba al tanto de él".

Yo no lo podía ver porque me había bloqueado, pero les pedí que me enviasen capturas de pantalla. El perfil de Instagram tenía de foto de perfil la misma que yo tengo en mi cuenta y en la descripción colocó un link indicando que esa era mi supuesta página con contenido para mayores de 18 años

Esta es la historia de "Daniela", una chica sinaloense víctima de clonación de identidad y fraudes por internet.

TAMBIÉN LEE VIDEO: "AQUÍ PURO MAYO", UNA OFENSA MÁS FRENTE A CONVOY DEL EJÉRCITO



Una de las estafas más novedosas en Sinaloa es "vender" a la víctima como si tuviera cuenta en Only Fans. Esto funciona cuando se crea una cuenta de Instagram con el nombre y fotos que regularmente los afectados suben a Facebook e Instagram; las fotos elegidas son las que más reacciones tienen.

Una vez creado el perfil, comienzan a realizar publicaciones asegurando que tienen una cuenta Only Fans, una plataforma donde se venden fotos y videos eróticos e invitan a los amigos de las víctimas, que previamente siguieron, para que se suscriban, paguen y la vean supuestamente con poca ropa.

Una vez cometido el fraude, las cuentas nunca más vuelven a ser abiertas, es decir, la cuenta de Only Fans nunca existió y sólo se trata de personas que buscan sacar dinero fácil a nombre de otros.

Como en Sinaloa, son miles de personas de todo el mundo que son exhibidos de esta manera, siendo las mujeres las más afectadas, pues el perfil permanece activo por meses, ya que no es tan fácil que una cuenta de Instagram sea eliminada.

De acuerdo con expertos, hasta el momento no se tienen herramientas para luchar contra este problema, sólo el tener las fotos en redes sociales lo más privadas posibles y únicamente agregar a personas que conozcas en la vida real en tus diferentes plataformas.

ASÍ OPERAN

Esta estafa consiste en robar la identidad de mujeres, las cuales encontraron sus fotos publicadas en Instagram. De acuerdo con el portal dio a conocer cómo funcionan estos perfiles creados a través de páginas, como Wix.

Los responsables crean cuentas falsas de Instagram con contenido de perfiles verdaderos, es decir, toman las fotografías y contenido de cuentas reales, las cuales son de contenido sexual.

Comúnmente cuando estamos frente aun perfil falso, es muy evidente que no es real, sin embargo, justo con este contenido, los usuarios dudan si se trata o no de un perfil real, ya que toman contenido de personas reales.

Resulta que para ganarse la confianza de los demás, las cuentas falsas comienzan a seguir a los mismos usuarios que sigue la persona a quien le robaron la identidad, así los usuarios no tendrán sospechas, y por si no fuera poco, bloquean la cuenta real para que nunca se entere y no encuentre sus fotos por internet. Por desgracia esta forma de operar ya está en México.

Pandis...



Esta es la segunda cuenta que me crean desde la madrugada del sábado hasta ahorita.



Les agradecería mucho que la reporten.



Segunda cosa.. tengan cuidado con esas páginas porque son ESTAFA, no es un link oficial de OnlyFans.. es para robarte datos o cuentas bancarias pic.twitter.com/qszt95PIIA — Mahow (@Maahow) September 12, 2021

Además de eso, los estafadores publican videos falsos y sugestivos en las cuentas de Instagram para invitar a las personas a disfrutar de un mes gratis en OnlyFans o JustForFans, y es ahí donde está el gancho. Ya que los usuarios seguidos sí conocen al usuario real.

Lo malo de todo esto es que dañan la imagen de la persona real a la que le suplantan la identidad.

¿QUÉ HACER EN CASO DE SER VÍCTIMA?

La suplantación de identidad no es única de Instagram y OnlyFans, y aunque existen medidas para evitarlo, así como para denunciarlo; el problema no ha cesado, ya que el robo de identidad es cada vez más común y miles de mujeres encuentran sus fotos en perfiles falsos que están repletos de contenido sexual y desagradable. Pero no te preocupes, puedes denunciar en la misma plataforma.

Si deseas realizar una denuncia, puedes ingresar al siguiente link: denuncia.

Recuerda poner tus redes en modo privado y siempre tener en cuenta lo que compartes pues nunca sabremos quién está del otro lado de la pantalla.

rst