Dafne: concluye tras 9 años primer caso investigado como feminicidio en Oaxaca

OAXACA.- Tras nueve años de litigio, el caso Dafne, emblemático por ser el primero que se abrió a proceso judicial por el delito de feminicidio en el estado Oaxaca -después de que el 22 de octubre de 2012 entrará en vigor el tipo penal-, llegó a su fin.

TAMBIÉN LEE: FAMILIA ENTREGA A FEMINICIDA CUANDO IBA A DESHACERSE DEL CUERPO DE SU NOVIA

"Son nueve años peregrinando con el maldito dolor que nunca se me va a acabar. La sentencia definitiva, nada me devuelve a mi hija, pero al menos la promesa que le hice a Dafne se cumplió", expresó Zoyla Bengochea Espitia, madre de la joven.

(Foto: Citlalli López)

Con fecha 27 de mayo del 2022, la jueza Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, dictó sentencia condenatoria de 74 años, 3 meses y 7 días de prisión en contra de Alejandro Enrique Rivera López, como totalmente responsable del delito de feminicidio agravado en contra de Dafne Denisse Carreño Bengochea, ocurrido el 9 de abril de 2013 en la capital del estado.

La sentencia fue emitida después de 9 años de litigio de Zoila Elizabeth Bengochea Espitia, madre de la víctima, como consecuencia del amparo promovido por el sentenciado y concedido por el juez federal, que ordenó la reposición del procedimiento para efectos de llevar a cabo los careos procesales entre el hoy sentenciado y testigos presenciales de los hechos, explicó Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad organización que dio acompañamiento jurídico.

"Hoy se confirma la plena responsabilidad del feminicida, como fue acreditada en la primera sentencia emitida el 11 de octubre del año 2017 (...) Desde Consorcio Oaxaca, refrendamos que seguiremos acompañando a Zoila Bengochea Espitia y estaremos vigilantes para el cumplimiento de la pena impuesta en esta sentencia, misma que confirma la plena responsabilidad de Alejandro Enrique Rivera López como feminicida", subrayaron a través de un posicionamiento.

MADRE DE VÍCTIMA TEME POR SU VIDA

Zoyla Bengochea confió en que esta determinación de las autoridades será definitiva y que el feminicida de su hija pasará el resto de su vida en prisión, no obstante, también advirtió que este logro para Dafne, también la coloca a ella y a su hijo, como blanco de agresión por parte de la familia del sentenciado.

(Foto: Archivo)

"Tengo un poco de temor ahora que ya sabe que no va a salir. Temo por mi vida y la de mi hijo. Yo lo digo y lo vuelvo a repetir. Cualquier cosa que le llegue a pasar a mi hijo o a mí, responsabilizo a la familia de Alejandro Rivera López. Él está enfurecido, no sé que tanto estará pensando, pero él no tuvo piedad de mi hija. Él está en la cárcel porque así lo quiso", indicó.

EL FEMINICIDIO DE DAFNE

Dafne Denisse Carreño Bengochea tenía 21 años de edad y era originaria de la ciudad de Oaxaca de Juárez. El 9 de abril de 2013, fue privada de la vida a manos de Alejandro Enrique Rivera López con quien había mantenido una relación sentimental. Rivera López intentó ingresar por la fuerza al domicilio de Dafne, pero al no permitírselo, él la atacó en repetidas ocasiones con un cuchillo. Tras el asesinato Rivera López intentó huir. Al quedar acorralado se autolesionó el cuello para afirmar que había actuado en defensa propia.

En Oaxaca el asesinato violento de mujeres es alto. Tan sólo del 1 de enero al 3 de junio de 2022 suman 60 mujeres a quienes les arrebataron la vida.



(djh)