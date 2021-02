Cuitláhuac García desconoce monto de deuda contratada por 4 mil 500 mdp

Xalapa, Ver.- El Cuarto Informe Trimestral del 2018 de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) reportó de manera parcial la contratación de créditos del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, que en su primer mes de gobierno pidió un préstamo con Banorte por 4 mil 500 millones de pesos.

Este lunes E-Consulta publicó el trabajo denominado Cuitláhuac contrajo deuda por 2 mil 500 millones de pesos, con base a datos del informe trimestral de la Secretaria de Finanzas. Si bien se verificó el portal de Hacienda Federal, el crédito no aparecía en el registro único, que estaba actualizad hasta el 1 de febrero.

La millonaria deuda que deja Yunes en Veracruz

Al consultar el mismo portal -este martes 12 de febrero, el documento oficial ya cuenta con información actualizada hasta el 08 de febrero, en el que aparece el registro del préstamo contratado por Veracruz el pasado 14 de diciembre.

El monto es de 4 mil 500 y no de 2 mil 500 millones de pesos, como se reporta en la página 86, del Cuarto Informe Trimestral en el que se detallan los nuevos pasivos de García Jiménez.

Además, se reporta un adelanto de participaciones de 3 mil 565 millones de pesos, bajo el concepto de pasivos diferidos a corto plazos. El crédito y el adelanto de participaciones se descontarán a lo largo del 2019.

En la ley de ingresos y presupuesto del 2018 la Cámara autorizó al Ejecutivo estatal contratar deuda pública hasta por un monto equivalente al 6 por ciento de los ingresos anuales, permiso que hizo efectivo el Ejecutivo.

García Jiménez recibió 7 mil 565 millones de pesos en el mes de diciembre para hacer frente a compromisos de corto plazo, y ese dinero se tendrá que cubrir a lo largo del año 2019, por lo que será descontado del presupuesto asignado para este año que supera los 129 mil millones de pesos.

Al respecto, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez responsabilizó a su antecesor de contratar esos créditos, sin embargo, los datos contenidos en Hacienda Federal revelan que fue su gobierno el que recibió el dinero el 14 de diciembre del 2018.

En conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, recordó que la pasada administración ya había amagado con dejar las arcas vacías, por lo que se vieron en la necesidad de contratar el préstamo para pagar en tiempo y forma los salarios y el aguinaldo a la base trabajadora.

“Vamos a averiguar. Les voy a mostrar el crédito que tramitamos con detalle” insistió y descartó que el monto sea mayor como se reporta pues el préstamo fue de sólo 2 mil 500 millones de pesos, como se detalla en el Informe Trimestral.

“El préstamo fue de 2 mil 500 millones de pesos, ya dije el uso que se le dio, el problema son los tiempos, los compromisos que se habían que pagar en nómina y prestaciones se dan el 15 de diciembre o antes, y otros tiene una segunda etapa por los días 20, 24, 25, 26 y 27, incluso, se anticipan, porque algunos sindicatos -porque son vacaciones- procuran que sea el 22”.

Relató que en esa época se empezó a generar la toma de instalaciones por la falta de pago, y su gobierno optó por intervenir de manera “urgente” y se resolvió el pago de 3 mil 400 millones de pesos.

Respecto del adelanto de participaciones federales, afirmó que, si bien el dinero llegó a las arcas estatales, no fue de manera oportuna.

“El secretario de Sefiplan hubo un día que me dice, no tengo para pagar la siguiente semana, así” narró, al tiempo que expuso que no se dio trato preferencial a Veracruz, por lo que el adelanto de participaciones se tramitó y se recibió el dinero a principios de enero.

mvf