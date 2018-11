Cuestionan resultados de marinos al frente de la seguridad de Morelos

HÉCTOR RAÚL GONZÁLEZ/CORRESPONSAL 20/11/2018 09:17 a.m.

CUERNAVACA, Morelos (La Silla Rota).- Empresarios de Morelos criticaron los resultados que en un mes y medio han dado los marinos veracruzanos nombrados por el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo al frente de la Comisión Estatal de Seguridad (CES).

Gerardo Silva Medina, representante de la Federación de Universidades Privadas del Estado de Morelos, dijo que del 1 de octubre, cuando Blanco Bravo asumió la gubernatura de Morelos, a la fecha más de 140 personas han sido asesinadas en la entidad.

"Estamos realmente alarmados porque la situación de inseguridad que vive el Estado es en ese sentido, es alarmante, llevamos más de 140 homicidios. Estamos preocupados y queremos hacer un llamado para que las autoridades, en este caso el Vicealmirante (José Antonio Ortiz) Guarneros, pues no hemos visto resultados, no es de aquí de Morelos, él viene de un estado conflictivo como lo es Veracruz, por ende no conoce el estado ni los municipios que lo conforman", dijo el empresario.

De acuerdo con el representante de la Federación de Universidades Privadas del Estado de Morelos, ni la Comisión Estatal de Seguridad, encabezada por el Vicealmirante Ortiz Guarneros, ni la Fiscalía General del Estado, cuyo titular, Uriel Carmona Gándara, fue designado por el anterior gobernador, Graco Ramírez, han logrado establecer las bases para pacificar Morelos.

"Recientemente mi familia sufrió un atraco en un restaurante y también la Fiscalía del Estado nada hace por llevar a cabo un proceso de investigación de la Carpeta que ya fue integrada y que la familia de un servidor sufrió esta situación de asalto a mano armada. No hay tampoco resultados, ni de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, ni de la Fiscalía del Estado, por tal motivo nuestro gremio está realmente alarmado, las universidades han sufrido esta inseguridad por la baja de matrícula estudiantil que hay", expresó.

A las críticas se sumó Israel Ramírez Reyes, empresario de la Construcción, quien dijo que el trabajo del Vicealmirante Ortiz Guarneros ha sido deficiente.

"A la persona que pusieron la pusieron sin conocer el estado, una persona que a lo mejor en su desempeño como marino puede tener mucho conocimiento, pero ya en campo, en una plaza que es realmente una papa caliente, no tiene la menor idea a lo que se está enfrentando porque no conoce los municipios, no conoce las calles, no conoce cuántos grupos delictivos hay aquí en Morelos y realmente ahorita la plaza se la están peleando por lo mismo de que ven que carecen de una seguridad fuerte y el Vicealmirante realmente no tiene esos conocimientos.

"Nosotros queremos una persona que realmente tenga conocimiento de la seguridad, queremos un morelense de sepa, alguien que realmente te dé la seguridad y la certeza de que va a cambiar el estado. Sabemos de antemano que no van a llegar con una varita mágica y van a cambiar el estado, no, pero hay muchas maneras de llegar y hacer que esto empiece a caminar de la manera que a todos nos convenga porque es realmente alarmante", expresó Ramírez.

Para Cristhian Montero, Director General del Observatorio Penitenciario Nacional, el Comisionado Estatal de Seguridad ha sido rebasado por la ola de violencia que azota a la entidad.

"Vivimos una grave crisis, agudizada, se le ha salido de las manos la seguridad a esta nueva administración y esto se debe a múltiples factores, es multifactorial, y obedece a los abusos y a los elementos que hemos tenido con la administración pasada de (Alberto) Capella en donde los grupos delincuenciales se fortalecieron, pero había un relativo orden.

"Cuando llega la nueva administración pareciera que vienen a improvisar, viene un grupo de veracruzanos, el Vicealmirante, los subsecretarios que vienen de un estado muy convulsionado, que vienen de un estado entregado totalmente a Los Zetas, que no hicieron un diagnóstico eficiente sobre cómo está la delincuencia en Morelos, entonces yo creo que falta, falta una estrategia clara de seguridad", dijo.

Los más de 120 homicidios dolosos registrados en el arranque del sexenio, agregó, son una muestra del nivel de violencia que se padece en la entidad gobernada por Blanco Bravo.

"Hemos tenido en estos 45 días que lleva el gobierno de Cuauhtémoc Blanco más de 120 muertos, a comparación de las mismas fechas con los años pasados, tenemos más de 300 por ciento de delincuencia, llámese delitos patrimoniales, delitos de alto impacto, entones hay una grave crisis de seguridad por falta de estrategia, por falta de manejos de lineamientos de disuasión, de contención, de reacción inmediata, que no han podido o no ha querido implementarlos", dijo Montero.

