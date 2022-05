Cuerpo hallado en Juárez, Nuevo León, es de Yolanda Martínez

MONTERREY.- Las autoridades confirmaron que el cuerpo encontrado el domingo en el municipio de Juárez, corresponde al de Yolanda Martínez Cadena.

"La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informa que en fecha 9 de mayo de 2022 se concluye estudio de genética elaborado por el Instituto de

Criminalística y Servicios Periciales de esta institución, con resultado positivo para identificación de cuerpo sin vida correspondiente a Yolanda Martínez Cadena, de 26 años de edad", se informó en breve comunicado.

Yolanda Martínez tu papá nunca te dejo de buscar, y quedate tranquila, no nos vamos a creer las mentiras de la fiscalia sobre ti, no fue tu culpa#Niunamenos — ? (@Geegee20001) May 9, 2022

Como antecedente, el cuerpo sin vida fue localizado el domingo 8 de mayo, en un predio despoblado de la colonia Los Huertos, municipio de Juárez, al oriente de la zona metropolitana de Monterrey.

Yolanda Martínez desapareció el pasado 31 de marzo cuando salió a buscar trabajo. La última ocasión que se le vio fue en la colonia Constituyentes de Querétaro, municipio de San Nicolás de los Garza, cuando acudió a casa de su abuela.

EL HALLAZGO

Una intensa movilización se registra en el municipio de Juárez, Nuevo León, ante el hallazgo de un cuerpo en descomposición.



Aunque no ha dado a conocer la identidad de la víctima, en redes sociales causó alarma porque se especula que podría tratarse de Yolanda Martínez, quien se encuentra desaparecida desde el 31 de marzo.

En Juárez, NL encuentran el cuerpo de una mujer cuya vestimenta y otros objetos localizados en el lugar hacen suponer a la autoridad podría tratarse de Yolanda Martínez, reportada como desaparecida desde el 31 de marzo. En proceso análisis ADN y la autopsia. pic.twitter.com/DATr0i17YX — Azucena Uresti (@azucenau) May 9, 2022

La fiscalía estatal confirmó el hallazgo del cuerpo en la colonia Los Huertos. Informó que se encontraba internado en el monte y lo encontró una persona que buscaba leña.

En el sitio se registra un gran operativo de parte de periciales y agentes investigadores.

HOSPITALIZAN AL PAPÁ DE YOLANDA

Por problemas de alta presión derivados de la búsqueda de su hija, Gerardo Martínez Bautista, padre de Yolanda Martínez Cadena, fue hospitalizado desde la noche del sábado.

Dijo que en los últimos cuatro días no se ha sentido bien de salud, pero no lo había comunicado a nadie, ya que no deseaba parar la búsqueda de su hija de 26 años.

"NO HE ENCONTRADO A MI HIJA PORQUE NO SE USAR FACEBOOK Y NO TENGO DINERO" Dice desconsolado el papá de Yolanda.

ES HORA DE QUE SE BUSQUE A YOLANDA MARTÍNEZ CADENA ... SU PAPÁ LA BUSCA SOLO.



Yolanda desapareció antes que DEBANHI... pic.twitter.com/KlNunIjxfv — Miguel Rosales (@caifanesco1) May 6, 2022

Sin embargo, a través de un grupo de WhatsApp que mantienen amigos y familiares decidió informar de su estado de salud, pues no ha dormido prácticamente, su respiración se deterioró y presentaba problemas para hablar.

Solo inducido pude dormir. Era necesario.

Pero aguas que ya estoy al millón, 7 veces 7.

Operativo,volanteo...ya ando en la batalla.

Bonito día raza.



-Don Gerardo Martínez (papá de Yolanda Martínez Cadena desaparecida el 31 de marzo 2022)#NosFaltaYolanda #YolandaMartinezCadena pic.twitter.com/TArKuf8y6Q — Buscando A Yolanda Martinez Cadena (@BuscandoCadena) May 9, 2022

Aunque no comentó públicamente el hospital en el que se encuentra, si asegura que estará listo este lunes 9 de mayo para seguir con la búsqueda de su hija, y solicita a los medios de comunicación que le den el apoyo como hasta ahora y no le dejen solo.

Antes de internarse Gerardo Martínez, familiares y amigos colocaron flyers en una zona comercial del municipio de Juárez, al poniente metropolitano, para solicitar a la población informe datos que puedan contribuir a encontrar a su hija.

Martínez desmintió hace días al gobernador Samuel García, quien declaró que Yolanda se había ido de casa por problemas familiares.

El papá de la joven asegura que eso no es verdad, que su hija no pudo irse de esa manera, rechazó que hubiera violencia familiar y hasta señaló que Yolanda estaba interesada en festejar a su hija el pasado 29 de abril cuando cumplió cuatro años.

Yolanda desapareció el 31 de marzo cuando salió a buscar empleo y dejar solicitudes, pero antes pasó a casa de su abuelita en la colonia Constituyentes de Querétaro y luego ya no se supo de ella. Un video de una casa aledaña la muestra breve segundos cuando camina por la calle.

Después han recibido reportes de que había sido vista en la localidad de Guadalupe en la colonia Peñón Blanco y hasta allá se han realizado algunas búsquedas, así como en sectores aledaños.













