Cuernavaca de cabeza: entre protestas de trabajadores y cortes de luz

CUERNAVACA.- Trabajadores del ayuntamiento de la capital de Morelos realizaron este martes su tercera jornada de protestas para reclamar el pago de quincenas atrasadas, aguinaldo y otras prestaciones que se les ha negado, mientras que el alcalde, Antonio Villalobos Adán, dejará el cargo este viernes.

Ante la inminente salida del presidente municipal, los burócratas, aglutinados en cinco sindicatos, reforzaron este martes las medidas de presión que incluye cierres de calles, toma de oficinas públicas, marchas e, incluso, el cierre de la autopista México-Acapulco.

#Morelos | ?? CONTINUA BLOQUEADO EN PASO EXPRÉS DE CUERNAVACA ./Trabajadores activos y jubilados del ayuntamiento de #Cuernavaca continúan con el bloqueo en paso Exprés, a la altura del Polvorín.

Extreme precauciones

De acuerdo con los sindicatos, el gobierno municipal adeuda a los más de mil trabajadores las dos últimas quincenas, el aguinaldo, la primera por conclusión de administración y otras prestaciones, que suman casi 800 millones de pesos.

El LOBO HUYE COMO VIL RATERO



El LOBO HUYE COMO VIL RATERO

El alcalde hizo su aparición esta mañana, pero solo para decir que guarda prudencia, ante innumerables reclamos por falta de pago. En la tesorería ya les cortaron la luz por falta de pago #Cuernavaca

Apenas en noviembre pasado, Villalobos Adán reconoció que su gobierno municipal no contaba con los recursos y desestimó el cumplimiento de pago, ya que la ley "no obliga el pago cuando no hay condiciones" para hacerlo.

Sin embargo, ante las protestas, Villalobos reculó y aseguró que si habría pagos, lo cual no ha sucedido.

Políticos y partidos de oposición han calificado a la actual administración como una de las peores en la historia de Cuernavaca, ya que además de la falta de obras mínimas, como bacheo, mantiene adeudos económicos en diversos sectores, como a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Esta mañana, la Tesorería Municipal le fue cortado el suministro eléctrico.

#CFE cortó el servicio de energía

eléctrica a tesorería del#avuntamiento de #Cuernavaca, por

deuda de aproximadamente 2

millones de pesos.

Ante el caos en el que prevalece Cuernavaca, el alcalde dijo este martes que ante las protestas mantendrá "la prudencia" y se negó hablar del tema de los adeudos o los pagos.

#Almomento



Caos vial en Álvaro Obregón, por bloqueos en avenida Morelos; desvían circulación por el Club de Golf. #Cuernavaca





