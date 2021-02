Cuántas muertes por covid más necesitan para reaccionar: Alfaro a 4T

JALISCO.- Ante el repunte de contagios por covid-19, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez informó de la inminente aplicación del botón de emergencia a partir del próximo viernes.

En un mensaje en redes sociales, el mandatario estatal dijo que la decisión será tomada y se anunciará el miércoles, la medida contempla suspender actividades a partir de las 20:00 horas durante dos fines de semana, sábados y domingos, se suspenderán actividades a excepción de Puerto Vallarta, donde sólo se mantendría la suspensión nocturna.

Alfaro Ramírez dijo que no se trata de un toque de queda, la gente podrá salir en cualquier momento, pero el transporte público dejara de operar a las 20:00 horas así como los fines de semana. Quedarán prohibidas reuniones de más de 10 personas a puerta cerrada y de más de 50 personas en lugares abiertos, la finalidad es salvar vidas.

Este es un mensaje muy importante al pueblo de Jalisco. Escúchalo completo. Date tiempo para informarte y ayúdanos a compartir la información: pic.twitter.com/YEwHUAKM05 — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) October 25, 2020

El gobernador señaló que la economía debe seguir en marcha, pues de lo contrario se colapsará, así que el botón de emergencia implicaría que el trabajo sigue pero las actividades recreativas y se ocio se restringirán.

“Por eso vale la pena aclarar una vez más si el viernes inicia la aplicación del botón, no vamos a parar de trabajar, no vamos a detener nuestra economía; no tenemos porqué perder empleos", agregó.

El mandatario dijo que el gobierno federal ha vuelto a minimizar el riesgo que tenemos enfrente. Con cortinas de humo quieren ocultar el inicio de una segunda ola de contagios a escala nacional. Esa actitud ya le costó miles de vidas al país. Sólo el tiempo nos dirá cuántas muertes más se necesitan para que reaccionen y asuman su responsabilidad

El gobierno de Jalisco reforzará y ajustará el modelo de rastreo epidemiológico; así como los de seguridad en terminales aéreas, además de que seguiremos aplicando pruebas para identificar casos a tiempo y así evitar contagios.

Además vamos exigirle a las autoridades municipales que hagan cumplir con toda seriedad las disposiciones sanitarias que están vigentes, “vamos a actuar con responsabilidad y compromiso”, dijo Alfaro al finalizar su mensaje.

kach