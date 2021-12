"Cuando reaccioné, tenía varios cuerpos encima de mí": sobreviviente

TUXTLA GUTIÉRREZ.- Isaac Juan Francisco se toca de forma constante la zona del hombro, luego baja su mano derecha a la altura de las costillas; los dolores no lo dejan descansar; su diagnóstico no es grave pero sí delicado: tiene múltiples fracturas en esas regiones de su cuerpo.

El originario de Huehuetenango, Guatemala, es uno de los 34 pacientes que fueron llevados a la Cruz Roja Mexicana de esta ciudad, luego del accidente que, hasta el momento, ha cobrado la vida de 54 personas, todas migrantes, que viajaban en el tráiler que este jueves por la tarde se volcó en la carretera Chiapa de Corzo-Tuxtla Gutiérrez.

Del impacto, Isaac perdió el conocimiento por al menos media hora; cuando despertó, varios cuerpos estaban encima de él; como pudo, se levantó, y trató de ayudar a más compañeros. "Por inercia me paré, quería ayudar", cuenta a La Silla Rota.

Acostado en una de las camas de la benemérita institución, el padre de familia de 33 años lamenta que el sueño que esperaba cumplir en los Estados Unidos, donde pretendía ganar dólares para mandárselos a su esposa y dos hijos pequeños, se esfumó.

Mientras platica, el vaivén de las enfermeras y socorristas por los pasillos de la Cruz Roja es incesante. Un hombre sin playera, también guatemalteco, se queja de los dolores provocados por los golpes en su cuerpo, y por la pérdida de un ser querido en el accidente; no quiere hablar con la prensa, advierte.

Isaac, en cuyo pecho tiene pegada una hoja blanca con sus datos generales, estaba decidido a darle lo mejor a su familia, "pero presentí algo raro antes de abordar el tráiler en San Cristóbal de Las Casas: sentí cómo una vena me saltaba por aquí (señala su hombro izquierdo), como de nervios, una adrenalina rara".

Lo único que desea en estos momentos es recuperarse y retornar a Huehuetenango; prefiere, dice, trabajar en el "car-wash" que el calvario que hoy lo tiene postrado en una cama metálica. Aunque gane poco, como 40 o 50 quetzales al día, dice.

Como otros migrantes, él venía acompañado de tres amigos, quienes también se fracturaron en varias partes del cuerpo; uno de ellos, recuerda, no podía ni caminar tras el impacto. "Dios me dio otra oportunidad de vivir", afirma Isaac, quien refiere que en el tráiler venían hacinados no solo sus paisanos, que eran mayoría, sino como siete dominicanos, salvadoreños y hasta de Honduras.

"SOLO QUIERO VOLVER A CASA"

Aura Meletz (de 21 años) y Petronila Ticum (de 18) no se conocían hasta que coincidieron en la caja del tráiler y luego en la sala del hospital; la primera viajaba con un grupo de al menos 30 amigos y amigas de su pueblo, Quiché, pero luego del incidente, no sabe dónde quedaron, o si siguen vivos y vivas.

La segunda, cuya cabeza está semi envuelta en vendas, dejó ese mismo lugar de Guatemala porque intentaba llegar a Estados Unidos donde radica su padre desde hace dos años. "Solo acabé hasta sexto de primaria, y por eso quería llegar a Estados Unidos, para seguir estudiando", menciona.

Aura, por su parte, no laboraba y pausó su educación por falta de recursos, pero se animó a salir porque quería reunirse con sus amigas que ya cruzaron hacia EU y que trabajan en el campo.

Lo único que desea en este momento, es regresar a su casa. Prefiere no ahondar en el suceso vivido, pero no lo puede evitar y cuenta algunos detalles: "Quedamos inconscientes, como media hora; no podía ni ver, todo era borroso, pero gracias a la gente que se acercó y nos dio agua".

Aura no soporta, llora. Su cara "supura" algunos golpes, sobre todo en el pómulo derecho; también tiene una sutura como de 4 centímetros que empieza del lado derecho de sus labios. En todo momento agradece a Dios, porque le dio otra oportunidad de vida.

Petronila, cuya voz es más tímida e incluso de niña, insiste en que quiere seguir con sus estudios, seguir a su papá, con quien ya tuvo comunicación.

De pronto, unas enfermeras se acercan a ambas y colocan unas colchonetas en el piso para que descansen; la infraestructura de ese nosocomio no se da abasto, pero el personal hace todo lo posible por atender a todos.

También se acerca Carlos Gallegos, uno de los tantos paramédicos que, desde que se dio la alerta por el accidente, no ha pegado los párpados. Se genuflexiona y con ambas manos toca sus rodillas. Luego exhala con algo de fuerza.

"Esto nos rebasó, no contamos con ambulancias suficientes, Tuxtla no está capacitado para emergencias de este tipo", confiesa, pero a la vez reconoce que se sumaron más de 50 voluntarios de otras Cruz Rojas cercanas, como de Chiapa de Corzo, San Cristóbal y Ocozocoautla.

Por tales carencias, detalla, lo que pudieron hacer en hora y media, les llevó el doble o un poco más de tiempo: es decir, auxiliaron a casi 98 pacientes, algunos heridos de gravedad y que fueron llevados a otros hospitales como el "Dr. Gilberto Gómez Maza".

Walter Mateo Morales está sentado en una silla de ruedas en la misma Cruz Roja, casi frente a la entrada del hospital: tiene golpes en la cabeza y brazos; de hecho, también quedó inconsciente del percance.

A sus 18 años, decidió salir del Departamento Quiché, Guatemala, porque ya no soportaba la pobreza, pero nunca imaginó que el sueño acabaría en un accidente. "Quería alcanzar a mis tres hermanos que están en Estados Unidos", revela.

Con voz pausada, advierte que ya no volverá a intentar cruzar la frontera. Solo quiere regresar con su mamá, de 68 años, que se quedó en su tierra natal y recuperar el trabajo que dejó en una ferretería. "Ya le hablé, está preocupada, ha llorado por mí por lo que nos pasó; no sé dónde estoy", externa.

La ayuda humanitaria comienza a fluir. Ciudadanos, la mayoría de la misma capital, llegan a la Cruz Roja con bolsas o cajas llenas de botellas de agua o sueros; ropa, medicamentos y hasta colchonetas que requieran los sobrevivientes.

En otros hospitales, como el número 2 del IMSS también ubicado en esta ciudad, hay presencia policiaca, de agentes de Migración y de policías estatales, pues en éste se abrió espacio para recibir a otros siete migrantes guatemaltecos heridos.

Walter salió de su casa solo con sus anhelos, un poco de dinero y una mochila con ropa y lo básico para el viaje; "le agradezco a mi Dios por dejarme vivo", confiesa quien, por primera vez, se aventuraba al llamado sueño americano.

DAÑOS COLATERALES

Alexis y su novia, Melanie, vieron cómo la caja del tráiler zigzagueaba hasta que se estrelló en el piso. Del susto, él perdió el control de la motocicleta en la que viajaban y derrapó.

A diferencia de los migrantes heridos, quienes recibieron el socorro de paramédicos y las ambulancias, a ellos los trasladó a la misma Cruz Roja un automovilista particular, quien los subió a su coche.

Melanie, de 17 años, tiene una férula "hechiza" en una de sus piernas, es decir hecha con cartón de forma provisional, pues al parecer está fracturada. Alexis, por su parte, presenta golpes en rodilla y una cortada en su labio inferior que, incluso, no le permite hablar fluido y fuerte.

"Somos de Tuxtla, nos impresionó el accidente, por eso derrapamos; la moto quedó ahí tirada, pero yo regresé porque estaba menos golpeado", dice el varón alto de tez morena, quien está convencido de que lo material se recupera.

Ambos piden a LSR no ser fotografiados, pero están dispuestos a contar lo que les ocurrió. "Regresábamos de Chiapa de Corzo, fuimos de paseo, pero nos tocó la mala fortuna", revira Melanie, quien está desesperada porque, desde hace como seis horas, está en cama y aún no le dan un diagnóstico de lo que padece.

La cifra de muertos al parecer podría incrementar. Una fuente del Hospital "Dr. Gilberto Gómez Maza" revela que hay una señora migrante "muy grave", cuyo hijo de 5 años llora a su lado.

Mientras tanto, el chofer del tráiler donde viajaban, según, hasta 200 migrantes, huyó. No hay rastro de él, y se presume que tomó hacia el río Grijalva, advierten algunos testigos.

Por su lado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador; el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, y otras autoridades, no solo externaron sus condolencias, sino que además prometieron brindar el apoyo total a los lesionados, y aplicar la justicia a quien o quienes sean los responsables de esta tragedia.

El pasado 9 de noviembre, 12 migrantes murieron calcinados, luego de que las Urban en las que viajaban chocaron en la carretera federal Palenque-Playas de Catazajá. Solo hubo tres sobrevivientes, también personas indocumentadas centroamericanas, dos de ellas menores de edad. En este caso, de igual forma ambos choferes huyeron del sitio.

De acuerdo con las autoridades, ambas "unidades" se dirigían a Villahermosa, Tabasco, pero a la que iba adelante le explotó una llanta e impactó a la otra por en medio.









