"Cuando muera no quiero que me lloren": víctima de autobús volcado en QRoo

CHETUMAL.- "Cuando yo me muera no quiero que me lloren, quiero que mi esencia se quede incluso durante mi funeral. Que me pongan una botella de tequila y música, que sea una fiesta para todos", fue la última voluntad de Consuelo Beatriz Collí, una de las ocho víctimas mortales que dejó la volcadura de un autobús en la carretera Mérida-Cancún.

Consuelo, de 35 años era originaria de Cenotillo, Yucatán. Era también una de las pasajeras que se transportaban en el camión volcado el pasado domingo.

Luego de pasar unos días con su mamá y su hermano en Cancún, Consuelo abordó el autobús y se tomó una fotografía que envió a su familia, sin saber que sería la última vez que la verían y que no regresaría para ver a sus tres hijos de 9, 14 y 18 años.









Su prima, Sara Guadalupe, la recuerda como "una mujer muy alegre, con una autoestima hasta el universo, entregada para sus hijos y era amante de las manualidades", mencionó a la agencia Quadratin.

El destino de Consuelo era Mérida. Desde este punto se trasladaría a su natal Cenotillo para celebrar los cumpleaños de su papá, prima y una de sus hijas.

Luego del trágico accidente, su familia pedía ayuda por redes sociales, su nombre estaba en la lista de pasajeros, pero no sabían nada de ella. Buscaron en hospitales y clínicas hasta que la noticia llegó, autoridades identificaban a los primeros cuatro fallecidos, entre ellos estaba Consuelo.

Sus restos serán sepultados este miércoles. Su familia la recordará por su alegría, su carácter solidario, su fortaleza y su manera libre de ser. "...no quiero que me lloren".









