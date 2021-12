"Cuando hago tamales me acuerdo de mamá", platillos mexicanos para la cena de Navidad

CD. VICTORIA.- Quién sabe dónde nacieron, quién los inventó, pero lo cierto es que los tamales son un platillo para festejar. Festejar cumpleaños, quinceañeras, el día de la candelaria, hasta en los velorios se reparten tamales.

En la navidad y el año nuevo también están presentes, de carne de puerco, pollo, queso con rajas, frijoles con chile piquín, chorizo y de dulce (coco, pasas y piña), en hoja de maíz, acelgas y hojas de plátano.

Felícitas "Fela" Gutiérrez Rubio desde el día 22 empieza los preparativos: comprar las hojas de maíz, coser el grano de maíz, llevarlo al molino para hacer la masa, comprar la carne de puerco y pollo, chile de color, queso, rajas, cocer frijoles, chile piquín y todos los demás ingredientes; también las salsas y que no falten los frijoles como complemento.

Fela recuerda que desde los ocho años aprendió a hacer tamales al lado de su madre. "Éramos siete hermanas y únicamente yo aprendí a hacer tamales, luego les enseñé a mis demás hermanas a hacerlos".

"Cuando hago tamales me relajo, pues es cuando más me acuerdo de mi mamá, estábamos juntas y platicábamos mucho y de muchas cosas. Cuando me pongo a hacerlos siento que ahí está conmigo".

Sobre hacer tamales hay también algunas tradiciones, por ejemplo, que una mujer embarazada no debe amasar o embarrar tamales porque salen pintos. Una sola persona debe acomodar los tamales en las tamaleras, en caso contrario, también salen pintos. "Solo una o dos personas deben hacerlos, si se meten más manos ya no saben igual, comentó".

Sostiene que el pozole y los tamales son en realidad los platillos más mexicanos, los cuales no deben faltar.

"En la navidad y el año nuevo los tamales deben estar en la mesa. También los buñuelos. Siempre hago para mis hijos y para compartir con mis vecinos. Es lo que yo puedo regalar".

Este reportero tiene la suerte de ser su vecino y por lo tanto disfrutar de los tamales y no se diga de las salsas roja y verde que prepara.

LA PREPARACIÓN DE LOS TAMALES

"Mi mamá y yo desde las 10 de la noche del 23 empezamos a hacer los tamales, preparar las carnes de puerco y pollo, amasar, revolver y demás para que desde la mañana del día 24 hubiera tamales para todos y las visitas que llegan.

Antes, empezaba desde preparar el nixtamal, pero los molinos han ido desapareciendo, ahora, en las tortillerías venden los kilos de masa, pero son mejores cuando se prepara el nixtamal. Es una lástima que los molinos de nixtamal hayan dejado de funcionar, quedan muy pocos.

Desde la noche anterior pone las hojas de maíz a remojar. También se preparan las hojas de acelgas, corta las hojas de plátano y también las remoja.

Mientras, a cocer por separado la carne de puerco y pollo, desmenuzar, luego a moler el chile de color y a revolver con la carne.

"Yo no sé hacer pavo, el relleno, la pierna o lomo de cerdo. Nunca los he hecho para nosotros, son caros. Tampoco la ensalada de manzana, prefiero los buñuelos. Sí, los tamales son para gente sencilla de ingresos modestos. La gente con más dinero es la que compra lomo o pierna de cerdo, pavo o bacalao".

Agregó que es cuestión de dinero, la gente sencilla, humilde "comemos tamales y frijoles".

"No me gusta hacer tamales de dulce, los que llevan pasas, coco, almendras. Hay quienes les ponen piña. Creo que no quitan el hambre", apuntó.

Añadió que hacer los tamales le lleva tres horas de preparación y dos horas más de cocimiento, luego hay que bajarle a la llama para que únicamente se mantengan calientes.

"Me gusta que les gusten mis tamales. Esa es mi satisfacción al hacerlos", cuenta.

Fela no olvida que los tamales se deben acompañar de frijoles charros o refritos con sus salsas.

Los vecinos, sus amigas, le encargan tamales para estos próximos días.

"En una ocasión hice mil 500 tamales para una quinceañera y en otra dos mil para la fiesta de los niños de una escuela, pero la satisfacción es que me digan que les gustaron, que se acabaron".

"Me gusta hacer tamales en estas fechas porque así lo hacía con mi mamá. Cuando me pongo hacerlos la siento conmigo, ayudándome. Siento que está cerca de mí. Tal vez por eso me gusta hacer tamales".

La plática se acaba y los tamales se han terminado de cocer. Y el trabajo lo termina con su ritual acostumbrado, toma dos tamales y sirve una taza de café colocando tamales y café frente a la foto de su madre, ahí donde tiene su crucifijo y la imagen de la Virgen de Guadalupe con sus velas y flores.

"Me gusta que mi mamá los pruebe, saber si quedaron bien. A ella le quedaban muy buenos los tamales, le gustaban mucho".

De sus 64 años, a lo largo de 55 ha hecho tamales. "Hago otras cosas como enchiladas, pero lo que más me gusta hacer son tamales", puntualizó.

