Crisis por el agua amaga con convertirse en conflicto diplomático

CHIHUAHUA.- El reparto de las aguas entre México y EU abrió un nuevo conflicto diplomático entre los dos países. El gobernador de Texas, Greg Abbott, envió el fin de semana una carta al secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, en la que pide mano dura para que México cumpla con el volumen de agua que debe entregar, según un tratado binacional de 1944.

"Las probabilidades de que Trump fuerce un endurecimiento de los términos del tratado son remotas. El propio texto legal establece que el siguiente plazo para su revisión es 2026. Pero lo que sí puede suceder es que utilice el conflicto de las aguas fronterizas como un nuevo ariete electoral, agitando el fantasma del victimismo y blandiendo castigos en forma de aranceles. Además, Texas es uno de sus graneros de voto y, en concreto, los empresarios blancos del campo sureño de EU", de acuerdo con el diario El País.

Las protestas en Chihuahua exhiben la incapacidad de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de gestionar la crisis pese a que el Tratado de Aguas de México y Estados Unidos data de 1944, expusieron expertos.

"El conflicto ha escalado por el grado de incompetencia de la autoridad del agua, sin socializar lo suficiente, sin involucrar a todos los actores necesarios para que el acuerdo no hubiese escalado hasta manifestaciones violentas", indicó José Zavala, académico del Colegio de la Frontera Norte.

"Hay que decir que Estados Unidos tiene el sartén por el mango, nosotros vivimos del agua del Colorado en la parte noroeste y Estados Unidos nos entrega cuatro veces el volumen de agua que recibe por el río Bravo", ahondó el investigador a EFE.

Además, el académico argumentó que la escasez del agua también se debe al descontrol del crecimiento urbano y de la industria.

"El agua no alcanza o alcanza menos porque, además, hay quien se lleva más de la que tiene asignada, creo que es algo importante para que avancemos hacia procesos más rigurosos de medición del agua", concluyó.

"VAMOS A CUMPLIR"

El 17 de septiembre pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador, confirmó que existe una carta del gobernador de Texas hacia el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, reclamando que México "no está cumpliendo con el pago del agua" y dijo que está por resolver el asunto.

Ya lo estamos atendiendo, ya lo estamos viendo. Vamos a cumplir. Eso es lo que yo espero en el tiempo, se vence el plazo a finales de octubre y ya llevamos entregado como el 80 % u 85 % del agua que nos corresponde pagar", aseguró en su conferencia matutina desde Palacio Nacional

El mandatario destacó que "está lloviendo, poco pero está lloviendo" y que el plan de entrega sigue adelante, pero lamentó las protestas ocurridas en las últimas semanas en el norteño estado de Chihuahua por parte de campesinos para que no se lleven el agua.

"Estamos buscando resolverlo, incluso si se nos dificulta (cumplir el tratado) estamos buscando también la solidaridad de otros estados del norte si en Chihuahua no se puede", explicó.

El presidente insistió en que va a ir "a fondo" para encontrar las causas de esta escasez de agua y que ya "hay indicios de que este movimiento esté financiado por grandes productores de nogaleras y otro tipo de productos".

¿QUÉ DICE EL TRATADO?

El Tratado de Aguas de 1944 versa sobre la distribución del líquido de los tres ríos que comparten México y Estados Unidos: el Tijuana, el Colorado y el Bravo, explicó Alfonso Cortez, investigador de gestión de recursos hídricos del Colegio de la Frontera (Nortef).

Aunque México "históricamente ha cumplido" con su obligación de entregar un volumen mínimo de 2,158 millones de metros cúbicos por quinquenio, el profesor advirtió retos para cumplir con los compromisos en la fecha límite del 24 de octubre.

En concreto, enunció la sequía prolongada, la agricultura intensiva que usa 1,832 millones de metros cúbicos anuales del agua superficial, el 96 % del total, y el aumento "exponencial" de la demanda.

El río Conchos, donde está la presa La Boquilla, es el principal afluente para cumplir con el compromiso binacional porque aporta 49 % del total, detalló Cortez.

Tras heredar la deuda acumulada durante el final del sexenio de Felipe Calderón y el mandato de Enrique Peña Nieto, México debe entregar a EU antes del 24 de octubre unos 319 millones metros cúbicos.

EL SALDO DE LAS PROTESTAS

Desde el 8 de septiembre, campesinos ocupan la presa La Boquilla alegando que las entregas al país vecino amenazan sus cosechas por una sequía atípica.

Con piedras y palos, los manifestantes forzaron el repliegue de los militares que custodiaban la instalación.

Horas después, tras el arresto de tres personas que sustrajeron armas y granadas a uniformados, se produjo un incidente en el que uno de ellos hirió de bala a una pareja que había participado en la toma, según la versión oficial. La mujer murió.

El comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez, dijo que fue un "desgraciado accidente" por el cual 17 efectivos fueron detenidos.

El gobierno denunció daños en la hidroeléctrica por 4.7 millones de dólares.

La Federación afirma que los productores mexicanos tienen garantizada el agua para el ciclo agrícola que finaliza en octubre.

Pero los agricultores, respaldados por el gobernador opositor de Chihuahua, Javier Corral, denuncian que sacar el agua de las presas pone en riesgo el siguiente ciclo debido a la sequía en ese estado, que este año registra temperaturas de 45 grados centígrados.

CORRAL EXCLUYE A SÚPERDELEGADO

Por sus declaraciones en torno al conflicto por el agua, el delegado federal de la Secretaría de Bienestar, Juan Carlos Loera de la Rosa, fue excluido de las mesas de seguridad, a petición del gobernador Javier Corral Jurado.

De hecho, el delegado no será ya invitado a ningún evento oficial por parte del Gobierno de Chihuahua, "no puede participar en la Mesa de Seguridad, era un invitado y ya no lo es", declaró el Secretario de Gobierno Luis Fernando Mesta.

En respuesta a la exclusión, Loera escribió en su página de Facebook:

"El C. Gobernador de Chihuahua acusa que se politiza la seguridad y que espera represalias del Gobierno Federal. Sin embargo, he sido excluido por parte del Secretario General de Gobierno de la Mesa para la Construcción de la Paz".

Dijo que la acción es sin duda una reacción, "luego de expresar mi inconformidad por la actuación de funcionarios estatales en el conflicto del agua, politizando el tema".

Tras señala al delegado Loera de "cinismo", Mesta Soulé intentó explicar la medida señalando:

"Acorde a ese pacto entre gobernadores y la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, se definió que los delegados no formarán parte del mecanismo, salvo invitación expresa del mandatario".

Y puntualizó que, en ese sentido, el gobernador del Estado de Chihuahua "le ha perdido la confianza", luego de que el delegado Loera, acusara a Javier Corral de "manipular y mentir".

Y añadió, en una respuesta dirigida al delegado a través de las redes de internet: "en una mesa tan estratégica, donde se abordan temas de suma confidencialidad, su presencia se ha vuelto carente de confianza".

VIOLA CONAGUA AMPARO

A pesar de existir un amparo que garantiza agua a agricultores de Tamaulipas y de que Tratado entre México y EU establece que solo se puede extraer una tercera parte de la corriente principal del Río Bravo, desde junio pasado la Conagua dispuso destinar el 100% del agua proveniente del Río Conchos para entregar antes del 25 de octubre la deuda con Estados Unidos.

De acuerdo con agricultores afectados, esta estrategia de pago ha comenzado a cobrar factura porque los ha dejado sin suministros de agua para sus siembras.

Dicho amparo, impulsado por las Asociaciones de Usuarios del Distrito de Riego 025 de Tamaulipas fue concedido el 9 julio y prohíbe a las autoridades a continuar disponiendo del agua a la que tienen derecho los agricultores de dicha entidad.

"Sin embargo, el gobierno federal a través de la Conagua y la Semarnat, han optado por violar la suspensión otorgada por la autoridad judicial, al continuar con la entrega ilimitada de agua al gobierno estadounidense y también para garantizar a Chihuahua sus volúmenes concesionados con el agua del Río Conchos".

Por lo anterior, más de 16,000 agricultores de Tamaulipas se han visto afectados por esta disposición del gobierno, mismos que prevén una pérdida de 3 mil millones de pesos que repercutirán en la economía de las más de 60 mil familias que se benefician de estas actividades de forma directa e indirecta.

"Hemos buscado resolver este conflicto a través del diálogo y la vía legal, los agricultores trabajan de forma honrada la tierra y han sido ignorados por Blanca Jiménez, titular de la Conagua y por la misma institución, incluso han decidido pasar por alto a la misma ley para seguir con las extracciones ilimitadas, actuando no solo de forma ilícita, sino violando uno de sus derechos más básicos: el del agua", destacó José Luis Carrasco, representante legal de la Asociación de agricultores de Tamaulipas.

Ante la violación de este amparo, los agricultores de Tamaulipas promovieron un Incidente de violación de la Suspensión del Acto Reclamado en el Juicio de Amparo, el cual esperan se resuelva el 29 de septiembre.