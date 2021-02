Crisis económica en Q. Roo obliga a italianos a regresar a su país

CANCÚN, Q.ROO.- Simone Delia era uno de los 75 italianos que salieron del Aeropuerto Internacional de Cancún de última hora este 26 de marzo por la crisis sanitaria de covid-19, que dejó en pausa la actividad turística de Quintana Roo, acarreando una oleada de cierres temporales en negocios, instituciones públicas de gobierno, despido de trabajadores en el sector hotelero y el resguardo de familias de modo temporal en sus hogares.

Simone Delia, joven de 25 años, llegó a Cancún, al igual que muchos migrantes extranjeros, vio una oportunidad de vida por el agradable clima y desarrollo laboral por la actividad turística. Una empresa enfocada a la fotografía en destinos turísticos lo trajo de Sicilia, Italia hacia Cancún y desde hace seis meses trabajaba como fotógrafo para turistas italianos y de todas partes del mundo.

Para Simone el clima cálido y la belleza de las playas son parte de lo que más disfrutaba mientras vivía en Cancún, ya había iniciado amistades con muchos mexicanos y estabilidad en su trabajo como persona extranjera.

Fue en la mitad del mes marzo cuando sin tener suficiente contexto de lo que sucedía en Quintana Roo empezó a notar que había menos personas en la zona hotelera de Cancún, algunas empresas cerraron y posteriormente le avisaron en su empresa que todos habían perdido el empleo, los mandaron a casa, y no les dieron respuestas claras para saber si después de la pandemia de coronavirus podrían regresar a trabajar en Cancún.

Playas con poca afluencia en Quintana Roo (Foto: Cuartoscuro)

“Nosotros (en Italia) ya teníamos ese problema del coronavirus como tal hace tres semanas, yo no viví ninguna manera de prevención en Cancún, sólo los últimos días vi que bajaban poco las personas. En este momento lo veo en Italia porque en serio no hay ninguno en la calle”, dijo el joven.

Para regresar a Italia tenía que escribir al gobierno italiano y el gobierno me ha dicho que tengo que quedarme en casa 15 días, y no puedo salir para ver a mis papás. Un médico del gobierno italiano viene aquí por mí me hace prueba de coronavirus y si yo estoy negativo puedo tener contacto con mis familiares, pero seguir la cuarentena. En este momento estoy encerrado y no puedo ver a ninguno en este momento”.

En el momento de perder el trabajo, no contar con familia cerca y verse en apagada la actividad turística en Cancún, Simone tomó la decisión de regresar a su país, esto sabiendo que Italia enfrenta una crisis sanitaria con más de 60 mil casos confirmados de covid-19 y el deceso de más de ocho mil personas, principalmente adultos mayores, mientras que en Quintana Roo apenas este 26 de marzo reportaron autoridades sanitarias el primer fallecimiento por coronavirus de un hombre de 74 años.

Hospitales de Italia enfrentan crisis por coronavirus (Foto: EFE)

Simone relató que a pesar de ser una pandemia que ataca varios países del mundo y en al menos dos sitios diferentes donde ha vivido le es preocupante que ante la enfermedad no se incrementen suficientemente las medidas de vigilancia en aeropuertos.

“Fui al Aeropuerto Internacional de Cancún porque el gobierno italiano organizó el último vuelo para regresar a Italia, ahí estaban todos los chicos y chicas para regresar. Tenía la máscara (cubrebocas), pero como tal controles, no estaba duro en Cancún, porque ninguno nos dijo que nos alejáramos (sana distancia) y los único controles ahí era el de la temperatura a distancia, pero ya sabemos que no es muy bueno, pero no solo es en Cancún, porque tampoco en el Aeropuerto de Milán me hicieron el control de la temperatura”, dijo.

Aeropuerto Internacional de Cancún (Foto: Cuartoscuro)

Por ser una persona extranjera que proviene de Cancún, Quintana Roo, destino turístico que tiene 28 casos confirmados de covi-19 (hasta la tarde del viernes) en tres municipios: Benito Juárez, Solidaridad y Othón P. Blanco, más de 138 casos sospechosos, 92 negativos y 19 más en análisis, el gobierno de Italia, realizó la prueba de coronavirus.

Simone regresó a Italia, se mantiene en aislamiento temporal recomendado por las autoridades italianas, por lo que aún no tiene permiso para reunirse con su familia. El joven extranjero recomendó a la gente que vive en Cancún y en México a mantenerse informados, que se cuiden para no tomarlo a la ligera el COVID-19, que en su país ha vulnerado la salud de las personas de la tercera edad.

“No es una broma ese coronavirus es una enfermedad muy rara, y el golpe lo toman más los viejitos, nosotros tenemos en Italia una región sin abuelos ahorita, sin ningún abuelo”, dijo Simone.

En Quintana Roo, de los 28 casos confirmados con coronavirus, uno de ellos, un hombre mexicano de 74 años que se encontraba en el Hospital General de Cancún, fue confirmado como el primer fallecimiento a causa del virus del covi-19 en el Estado, y se convirtió en el octavo deceso de pacientes infectados por coronavirus en México.

Playas desiertas en Cancún (Foto: Cuartoscuro)

La crisis sanitaria ha obligado a empresarios y gobierno a pausar la actividad turística en Quintana Roo, actualmente la ocupación hotelera en paquetes todo incluido descendió a 9.8% de acuerdo con datos de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres.

La zona de centros nocturnos en Cancún se encuentra temporalmente cerrada, el gobierno estatal declaró ley seca a partir del 27 de marzo en los 11 municipios de Quintana Roo y se reactivará la venta hasta el 10 de abril, mientras que en materia de productos de la canasta básica la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), suspendió las ventas en al menos dos supermercados en Cancún y en Cozumel, en alimentos como el huevo, arroz, azúcar y tomate por el incremento injustificado de precios, además de insumos de higiene personal como cubrebocas y gel antibacterial.