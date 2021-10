Crímenes de odio en Coahuila, los homicidios que no cuentan

La Fiscalía estatal no tiene registro de asesinatos contra miembros de la comunidad LGTB+, pero se han documentado, por lo menos, 12 de 2016 a 2020. Foto ilustrativa Cuartoscuro

SALTILLO-. La mañana del 10 de enero de 2017, Michelle, una mujer trans de 60 años de edad, fue asesinada a golpes. La entonces Procuraduría General de Justicia abrió una carpeta de investigación. Cuatro años después, la investigación de este caso sigue "en trámite".

En Coahuila, las personas de la comunidad LGTB+ pueden casarse, adoptar hijos e, incluso, cambiar su identidad de género, pero el Estado no las considera como víctimas de crímenes de odio.

En Coahuila, el Código Penal contempla agravar un homicidio "por preferencia sexual", pero es casi imposible que esto ocurra.

La Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial de Coahuila aseguraron, mediante diferentes solicitudes de información, que no cuentan con carpetas de investigación abiertas, ni con sentencias por homicidios cometidos contra personas sexo genéricas.

Sin embargo, la asociación civil San Aelredo tiene un registro de 19 homicidios de este tipo y una investigación del Border Hub logró documentar 12 asesinatos ocurridos en cinco años.

Pero esta cifra parece muy corta. "Tú me hablas nada más de 19 casos y eso de los que nada más conoces. Hay un 93 por ciento de cifra negra", especifica la Maestra Viridiana Ramírez Tepepa, perito criminológico.

De los asesinatos que se documentaron para esta investigación, seis siguen "en trámite", uno se reservó por tratarse de un adolescente. En otro la víctima no fue identificada y en uno más se desconoce su estatus, debido a que la Unidad de Transparencia de la Fiscalía estatal no respondió la solicitud de información.

En tres de los asesinatos documentados sí existe una resolución contra los acusados, pero sólo por homicidio agravado por ensañamiento y robo. En ninguno se especifica que sea contra personas de la diversidad sexual. En siete de los 38 municipios que conforman el estado de Coahuila se tiene registro de, por lo menos, un asesinato contra un miembro de esta comunidad, de acuerdo con los homicidios documentados por este equipo.

LOS HOMICIDIOS QUE NO SE VEN

Ante la falta de datos oficiales, el equipo de investigación del Border Hub conformó una base de datos mediante el cruce de información de búsquedas hemerográficas, de 2016 a 2020, en los tres periódicos de mayor cobertura en Coahuila, entrevistas con colectivos, familiares y amigos de las víctimas.

Las características que se tomaron en cuenta como filtro para el registro de estos casos fueron tres: que en la nota periodística se mencionara la identidad de género u orientación sexual de la víctima, que el asesinato se realizara con exceso de violencia -como tortura, golpes, diferentes tipos de armas- o que el cuerpo fuera expuesto en la vía pública.

Una vez detectados estos casos, se corroboró su existencia a través de solicitudes de información a la Fiscalía General de Coahuila y de una revisión de las sentencias públicas en el Poder Judicial de Coahuila.

La base de datos reveló que en 10 de los 12 homicidios prevalece un grado de violencia brutal y se cometieron sin razón aparente o por un motivo que no justifica el grado de agresión. Aun cuando la persona ya había perdido la vida, los agresores ejercieron mayor violencia, de acuerdo con la información obtenida de diversas fuentes.

Un claro ejemplo es que cinco personas fueron golpeadas hasta la muerte, una estrangulada y en otros cinco casos se usaron armas punzocortantes. En dos de los casos se combinaron formas de ataque como arma de fuego y atropellamiento o estrangulamiento y heridas con objetos punzocortantes. En uno de los casos se reservó la información por tratarse de una víctima adolescente, pero amigos de la víctima aseguran que murió a consecuencia de complicaciones por la violación que sufrió.





