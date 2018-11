Crimen organizado se estableció con Mancera: Jesús Orta

REDACCIÓN 17/11/2018 10:33 a.m.

El próximo titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta, afirmó que el crimen organizado no imperaba en la capital antes de que Miguel Ángel Mancera entrara al Gobierno de la Ciudad de México.

Según el próximo funcionario capitalino, durante la administración de Andrés Manuel y Marcelo Ebrard, no se veía este tipo de violencia en la ciudad y si había grupos delictivos, sólo estaban de paso. El problema comenzó después, por una falta de control y muy probablemente por una asociación con esos grupos, comentó.

Orta, explicó que uno de los principales propósitos del próximo gobierno, será limpiar la imagen de la secretaría y de los elementos de Seguridad, generando mayor acercamiento con la ciudadanía.

En el tema de los grupos delictivos, dijo, "se va a incidir para inhibir su crecimiento y su accionar, es decir, nosotros los vamos a incomodar todo lo que se pueda".

"... Yo hablo mucho de atacarlos utilizando inteligencia e investigación, porque eso te permite construir operativos muy específicos y precisos en donde si los ejecutas bien, ni siquiera una bala tienes que tirar, eso es difícil y no siempre se puede hacer así, pero no me refiero a que sé dónde están y voy a ir con un comando a atacar",explicó.

Reconoció que uno de los principales problemas es el desarrollo policial, como las condiciones económicas y laborales de los elementos, sus salarios, sus prestaciones y el equipamiento y los insumos con los que trabajan. Por eso, adelantó que se aumentará el salario de los policías para que no haya pagos desproporcionados en el sector.

"Ya lo tenemos definido inclusive para todo el sexenio, pero no estamos divulgando porque no está amarrado hasta que el presupuesto se apruebe y estamos en ese proceso. Pero a mediados de diciembre Claudia Sheinbaum dará a conocer de cuánto será el aumento del salario y los incentivos que los policías capitalinos tendrán", refirió.

La recuperación de la Secretaría es un proceso largo, que se dará mediante la proximidad, "por eso nos hemos comprometido a que durante los primeros tres meses de la administración los jefes de cuadrante, cada uno de los 847 jefes de cuadrante, habrá visitado cada domicilio de la zona", aseguró.

La próxima administración de la capital tomará protesta el próximo 5 de diciembre.

