Crimen de alcalde y narco hunden al Morelos de Cuauhtémoc Blanco

CUERNAVACA.- El asesinato de Benjamín López Palacios, presidente del municipio indígena de Xoxocotla, ocurre en medio de una crisis política y de seguridad que ha marcado la administración del ex futbolista y hoy gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo.

De acuerdo con el último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en esta entidad han ocurrido 3 mil 671 homicidios, de los cuales 2 mil 839 han sido dolosos y 832 culposos en lo que va de la administración de Cuauhtémoc Blanco.

Morelos registró un cierre de año 2021 difícil, con enfrentamientos de grupos delincuenciales contra elementos policiacos, y los homicidios dolosos no pararon.

Sin embargo, el mandatario estatal dio la nota en la prensa nacional por su desinterés en la entidad que gobierna desde hace más de tres años.

Del 17 de diciembre hasta el 1 de enero de este año se fue de vacaciones a Brasil, la tierra de donde es originaria Natalia Rezende, su esposa.

Dejó a cargo de la entidad a Pablo Ojeda Cárdenas, secretario de Gobierno, hecho que se conoció gracias a la publicación de un oficio publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad del estado, el pasado 22 de diciembre.

Blanco Bravo estuvo ausente en las tomas de protesta de los 36 ediles que conforman la entidad. En su representación envió a miembros de su gabinete.

Tan ausente como en la primera etapa de la pandemia de covid-19, cuando optó por estar vigente en redes sociales.

Llegó el 2022 y cuando se creía que Blanco Bravo aparecería a dar una explicación o argumento válido por su ausencia, pero la sorpresa de su aparición fue mayúscula.

El 4 de enero, dos días después de su arribó a Morelos, Blanco Bravo apareció en una fotografía posando con tres líderes de grupos delincuenciales que por años han azotado a la entidad.

Se trataban de Irving Eduardo Solano Vera, "El Profe", líder del cártel Guerreros Unidos y luego jefe de plaza en Morelos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); Homero Figueroa Meza, "La Tripa, líder del grupo criminal autodenominado "Los Tlahuicas", grupo que aparentemente se adjudicó el asesinato del Samir Flores Soberanes, principal opositor a la termoeléctrica de Huexca; y Raymundo Isidro Castro Santiago, "El Ray", líder regional del CJNG en Morelos, a quién se le adjudica la fosa de Mixltlalcingo, la más grande encontrada hasta el momento en Morelos.

Entonces sobrevino para Morelos un clima de incertidumbre y confusión.

El ex americanista se limitó a argumentar que, por su trayectoria como futbolista y con reconocimiento mundial, suele tomarse fotografías con toda persona que se lo solicita.

Me he tomado muchas fotos con mucha gente, al final de cuentas no les voy a preguntar a qué te dedicas, quién eres... y me voy a seguir tomando

"Yo no soy ningún delincuente, ni pacto con ellos, voy a seguir trabajando para darle paz al estado, no tengo nada que esconder, que me investiguen, la gente que me conoce sabe cómo soy y esa fotografía la tomó como una más de las que he tenido con la gente que me sigue como ex futbolista y gobernador, y me voy a seguir sacando fotos; yo voy a seguir trabajando para la gente y para que el estado esté bien".

Y repitió, como lo ha hecho en otras ocasiones, que su gobierno no pactará con delincuentes.

Después sobrevino una especie de desconfianza cuando apareció una manta, en el poblado de Oaxtepec, en Yautepec, presuntamente colocada por grupos delincuenciales.

En el mensaje se insinúa que Blanco Bravo estaría involucrado en el asesinato del activista social, Samir Flores. Además, lo acusan de haber solicitado favores, previo a la visita de Andrés Manuel López Obrador, todo como parte de los acuerdos alcanzados con grupos delincuenciales.

En esa misma manta se le advirtió (a Blanco Bravo) que de romper "los acuerdos" ventilarán datos precisos que dejarán al descubierto los vínculos que mantenía con los grupos delictivos y detalles sobre el homicidio de Flores Soberanes.

Después se supo que la fotografía presuntamente fue tomada un 12 de diciembre, presuntamente en el marco de los festejos Guadalupanos, en la parroquia "Asunción de María", situada en el centro de Yautepec, en la época en la que el padre Juan Alvarado estaba a cargo. Este religioso fue el que casó a Cuauhtémoc Blanco con Natalia Rezende.

LO MATARON EN SU CASA

El presidente del concejo indígena del municipio de Xoxocotla, en el estado mexicano de Morelos (centro), Benjamín López Palacios, fue asesinado a tiros este martes cuando se encontraba en su domicilio, informó la Fiscalía estatal.

López Palacios tenía apenas 12 días de haber asumido el cargo del recién creado municipio indígena tras ganar unos comicios extraordinarios luego de que su hermano, Juan José, murió en junio de 2021 debido a un infarto.

Según las primeras versiones de la Fiscalía, alrededor de las 15.00 horas fue reportado a emergencias un ataque armado en un domicilio del citado municipio.

En tanto, testigos indicaron a autoridades que unas siete personas entraron a la casa de López Palacios y lo acribillaron para después huir en un vehículo. El alcalde recibió cuatro disparos que le provocaron la muerte.

En tanto, la Consultora Etellekt indicó que con el homicidio de López Palacios suman 14 alcaldes asesinados durante la Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, que comenzó en diciembre de 2018.

También refirió que durante las Administraciones de los presidentes Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018) se registraron 31 y 39 alcaldes asesinados, respectivamente.



Además, señaló que este el primer ataque mortal contra un alcalde indígena, electo por usos y costumbres, durante el actual Gobierno.

La Fiscalía estatal indicó que autoridades llevan a cabo investigaciones para la identificación, localización y aprehensión de los responsables de estos hechos de violencia y para que no exista impunidad en este hecho.











