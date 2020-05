"Creía que iba a morir, hubo un milagro": médico de NL

MONTERREY.- Víctor Escamilla es médico anestesiólogo y, cuando se infectó de covid-19, tuvo la oportunidad de despedirse de su esposa, aunque le faltó la bendición de su madre.

El médico que acudió al reporte diario de Manuel de la O, secretario de Salud de Nuevo León, no sabe a ciencia cierta dónde contrajo la infección, pero sí recuerda cuando inició con los malestares.



Fue el 7 de abril cuando tuve diarrea, me automediqué y tuve un cuadro respiratorio además de tos seca. Tuve la pérdida de sabores de alimentos y me apliqué un antibiótico de alto espectro, pero me llamó la atención que no tenía el sabor de la comida

El doctor Escamilla, que estuvo casi el mes internado en un hospital privado gracias a un seguro médico que tiene, revela que se le complicó por la obesidad y la glucemia que padece.

"Ahora sé que existen los milagros, tuve un 30 por ciento de separación de oxígeno cuando debe estar por arriba de los 90, había pulmones inflamados. Sabía que me moriría y por medio de videollamada hablé con mi esposa, solo esperaba la bendición de mi mamá".

Recuerda que su familia estaba en la incertidumbre, que tras ser internado les dijeron que no podrían salir de casa.

"Estuve intubado, yo lo he hecho en otras personas, pero ahora me tocó a mí, que me sedaran. Pregunté si tenían todo lo indicado a los compañeros médicos y me dijeron que sí, que no me preocupara".

Sabía de las estadísticas nacionales de muerte y creía que me tocaría a mí. Hagan conciencia a cualquiera le puede pasar

El anestesiólogo no le desea a nadie esta infección, tampoco que se les introduzca un grueso tubo por la tráquea y la sonda por la nariz.

Hoy, Víctor Escamilla está convaleciente, aún tiene inflamación en los pulmones, su esposa se convirtió en sus manos y pies, le ayuda a la movilidad en silla de ruedas.

"Soy creyente, tengo fe, hubo miles de oraciones de mi familia, de amigos. Los milagros existen", reitera.

"A la una de la mañana le mandé mensaje a un médico amigo que supe estaría con el mismo problema. "Estoy ocupando tu cama", me dijo.