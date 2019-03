"Creí que era una pesadilla", canadiense de 68 años narra brutal asalto en Nayarit

REDACCIÓN 01/03/2019 12:08 p.m.

Una mujer de la tercera edad, de origen canadiense, fue asaltada y golpeada de forma violenta en Bucerías, Nayarit, durante un viaje de vacaciones que realizaba con su esposo.

Marianne Clift, de 68 años, originaria de Sarnia, población al suroeste de Ontario, Canadá, viajó con su esposo para descansar un tiempo en una casa que rentaron en la zona turística ubicada entre Puerto Vallarta y la Riviera de Nayarit.

Estaba muy emocionada, era una casa muy bella", contó Clift.

El 18 de febrero, por la noche, Marianne se quedó sola, pues su esposo regresó a Canadá por un asunto laboral. Cuando se durmió, un hombre y una mujer burlaron la barda de 3 metros que rodea la casa y entraron a robar.

Creí que estaba en una pesadilla, pero había un hombre ahorcándome el cuello y yo simplemente no podía gritar", contó Clift a propósito de lo que vivió.

En un descuido, el hombre la soltó y ella comenzó a gritar por ayuda. El sujeto, entonces, la golpeó de una forma tan violenta que la dejó inconsciente y le provocó moretones y sangrado en la órbita de sus ojos, mejillas y cuello.

Los sujetos se llevaron su celular, dinero, tarjetas, las llaves de la casa, pasaporte, entre otras cosas.

Cuando pudo ser atendida por los servicios de emergencia, recibió 6 puntadas por un corte de navaja en su mejilla.

El hecho fue denunciado por la prensa canadiense, que denunció las condiciones de falta de seguridad que prevalecen en el país, donde Clift declaró: "No espero que encuentren a los agresores, no soy nadie, sólo soy una turista. Pero me siento afortunada de seguir con vida".

En Puerto Vallarta y la Riviera de Nayarit reside una comunidad de canadienses y estadounidenses jubilados, y es de las pocas zonas en México donde no hay alerta de viajes emitidas por el gobierno de Estados Unidos para sus ciudadanos.

