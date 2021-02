Crece el miedo por contagio y hacen filas por una prueba covid en NL

Monterrey, N. L.- La reapertura económica aumentó la movilidad y con ello, el miedo al contagio entre los regios.

Mientras se saturan los lugares para realizar pruebas covid-19 ante el temor de estar contagiados, Nuevo León vivió el mayor número de infectados y de muertos por el virus.

“Llevo dos horas aquí en la fila, ya me puse nervios, a lo mejor es psicológico, es mental, no creo que con una salidita me pegue, pero ya ando cule…“, asevera un joven que en su coche hace fila en el módulo de Morelos y Zaragoza .

De acuerdo al reporte de Amalia Becerra Aquino, subdirectora del Hospital Metropolitano, hubo 14 fallecimientos en 24 horas, la cifra más alta reportada hasta ahora en un día, para alcanzar la cifra de 210 defunciones en total.

Además, se reportaron 224 nuevos contagios, para llegar a un total de 5 mil 399; en tanto hay 877 casos sospechosos y 339 hospitalizados.

Las cifras señalan que, del total de infectados, 2 mil 510 se encuentran en el grupo de personas de entre 25 y 44 años; el mayor número de contagios.

Pruebas, solo con síntomas

A la fecha se han aplicado 50 mil pruebas que se adquirieron al inicio de la pandemia y se tienen ya otras 20 mil, pero si se requieren más, se comprarán, dijo Becerra Aquino quien llamó a no alarmarse y acudir a las pruebas solamente quien presente algún síntoma.

Ante el alza de contagios y preocupados por estar infectados decenas de personas hicieron largas filas por horas para hacerse la prueba de covid-19 en los módulos drive thru habilitados en diversos puntos de la Ciudad.

(Foto: Cuartoscuro)

Ahora fueron más estrictos y a los ciudadanos que no presentaban síntomas, pero que habían tenido contacto, no se les realizó la prueba. Si tienen tres o más síntomas se les aplica la prueba, sino, se les canaliza a un centro de salud para que un médico certifique si hay necesidad de aplicarla, dijo una empleada de un módulo.

Incluso, para las trece horas, en la gran mayoría de los módulos se acabaron las pruebas por lo que deberán esperar hasta mañana.

Una mujer mencionó que su hija resultó positiva y del trabajo mandaron a toda la familia y pues llevaban más de cuatro horas en la fila.

El secretario de Salud, Manuel de la O. Cavazos, señaló que han detectado que hay gentes que se aplicaron la prueba hasta diez ocasiones por el temor de contagio y explicó que ahora se cuida esa situación que no debe ser y que quita la oportunidad a quien si tenga síntomas.

“Traen cargo de conciencia por el fin de semana, la fiesta, la salida, las reuniones y, pues ahora andan preocupados”, menciona el funcionario.

“Al alcance la prueba, vamos a esperar ahora, ya están bien difíciles, no basta con que llegue cualquiera y ya”, manifiesta una mujer que abandona el módulo.